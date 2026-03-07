Clam a Santpedor contra l'entrada a l'Ajuntament del «discurs d'odi» d'Aliança Catalana

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte al matí a la plaça Gran U d'Octubre de Santpedor en una convocatòria de la plataforma Santpedor Antifeixista per denunciar els fets del ple municipal del passat 10 de febrer i expressar el rebuig a l'entrada al consistori de Jordi Soteras, un regidor vinculat a Aliança Catalana -n'és vicepresident comarcal-. L'acte també ha servit per mostrar suport a l'activista detingut durant aquella sessió, Aniol Vila.
La concentració s'ha fet davant la capella de Sant Andreu i ha inclòs la lectura d'un manifest i diverses intervencions. Els participants han reivindicat amb clams i pancartes la defensa de la democràcia i han criticat tant la presència de l'extrema dreta al consistori com l'actuació policial durant el ple en què es va produir la detenció.
Denúncia d'una entrada "il·legítima" al consistori
Un dels portaveus de la convocatòria ha estat Jordi Vila Prat, pare de l'activista detingut i membre de la plataforma. Vila ha explicat que la mobilització pretén fer "sentir-nos animats i forts davant d'una situació que no és només un problema de Santpedor", sinó que vincula amb l'avenç de discursos d'extrema dreta.
També ha defensat que la plataforma considera "il·legítima" la incorporació al ple de Jordi Soteras, que ocupa el càrrec de regidor no adscrit després d'haver format part de la candidatura de Junts - Sumem per Santpedor. Segons els convocants, el fet que Soteras tingui responsabilitats orgàniques a Aliança Catalana altera el sentit de la representació sorgida de les eleccions municipals.
Vila també ha criticat l'actuació policial durant el ple del 10 de febrer i ha denunciat que es va impedir l'entrada de veïns al saló de plens mentre sí que es facilitava l'accés a persones que donaven suport al nou regidor.
Manifest contra el racisme i la xenofòbia
Durant l'acte s'ha llegit un manifest en què la plataforma ha defensat un model de municipi basat en "els valors de la democràcia, la dignitat, la igualtat i els drets de totes les persones". El text també rebutja els discursos d'odi, el racisme i la xenofòbia i critica que es responsabilitzi les persones migrades o en situació de pobresa de problemes socials com l'habitatge, la sanitat o l'educació.
Els convocants han advertit que continuaran mobilitzats davant el que consideren una deriva política preocupant i han fet una crida a defensar els drets humans i la convivència al municipi.
Noves convocatòries
La plataforma ha anunciat noves mobilitzacions els pròxims dies. Dimarts tornaran a convocar una concentració a la mateixa plaça abans del ple municipal, amb la voluntat de participar-hi com a públic. L'endemà, també han fet una crida a concentrar-se davant dels jutjats de Manresa per donar suport a Aniol Vila en el judici derivat dels fets del ple del 10 de febrer.