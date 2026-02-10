La presa de possessió del regidor d'Aliança Catalana a Santpedor acaba amb un detingut

Moments de tensió aquest dimarts a Santpedor. La incorporació de Jordi Soteras com a nou regidor d'Aliança Catalana al consistori ha acabat amb la detenció d'un dels manifestants que hi havia dins del ple municipal, tal com ha presenciat NacióManresa en directe. Es tracta d'Aniol Vila, excap de llista de la CUP al municipi. La jornada ha estat marcada, de fet, per la protesta antifeixista convocada per fer evident el malestar en contra del nou regidor en un municipi que passa a engruixir la presència de l'extrema dreta catalana. No és una presència institucional, però, perquè el regidor consta com a no adscrit.
Com s'ha arribat fins a la detenció? Just abans de començar el ple, els agents dels Mossos i de la Policia Local han fet entrar mitja dotzena de militants comarcals d'Aliança Catalana per una porta lateral per evitar el contacte amb els antifeixistes. Poc després, quan s'ha obert la porta principal, s'ha format un cordó policial per evitar l'accés a la sala. A la porta hi ha hagut enfrontament entre manifestants i agents sense arribar a les mans, però un dels pocs santpedorencs que ha pogut entrat, ha protestat reclamant que deixessin entrar "a la gent del poble". "Deixeu entrar a aquests que són de fora -ha dit assenyalant els militants d'Aliança- i als veïns de Santpedor no els deixeu seguir al seu ple", ha insistit. La tensió ha anat creixent fins que els agents han volgut acompanyar-lo a la porta -en aquest cas la lateral- per fer-lo fora del ple, però ell no ho ha acceptat i s'ha resistitl. Els dos regidors de la CUP han intentat impedir que la policia -tant local com Mossos d'Esquadra- s'enduguessin el manifestant. L'alcalde, Agustí Comas, també s'ha dirigit a altres agents visiblement disgustat. Entre tibades d'uns i altres, al final la policia ha aconseguit el seu objectiu i s'ha endut el detingut a la comissaria de Manresa.
Amb un important soroll de proclames i cassolada de fons i després de provar el so dels micròfons -insuficient per seguir les intervencions- ha començat el ple amb un missatge de l'alcalde lamentant el que estava passant per una "irregularitat democràtica" com és la presència de Soteras al ple. Rubèn López, de la CUP, ha demanat a l'alcalde que suspengués el ple, i al no aconseguir-ho han abandonat les seves cadires. Finalment el nou regidor ha assumit el càrrec i s'ha assegut al seu lloc.
D'Aliança Catalana al ple sense presentar-se a les eleccions
L'entrada de Soteras al ple municipal no és fruit d'un resultat electoral directe, sinó de l'allau de renúncies a la llista de Sumem per Santpedor-Junts. Després de la dimissió del regidor Jordi Rojas, fins a sis persones de la candidatura original van declinar assumir l'acta, fet que va obrir la porta a Jordi Soteras, que ocupava el número 9 de la llista. Aquesta situació va quedar evidenciada en el primer ple ordinari de 2026, quan l'alcalde, Agustí Comas, va haver d'explicar que la vacant no es cobria perquè "no hi ha ningú per ocupar-la" de manera immediata. La confirmació del relleu no va arribar fins al final de la sessió, quan la portaveu del grup, Roser Llobera, va anunciar que l'acta l'assumiria Soteras, precisant que no és militant de Junts i que ocupa un càrrec orgànic a Aliança Catalana al Bages.
L'anunci va provocar reaccions immediates dins el consistori. La CUP va expressar un rebuig frontal a l'entrada de l'extrema dreta a l'Ajuntament, amb el regidor Rubèn López assegurant que, "com a antifeixistes, no ho tolerarem". Aquest posicionament va situar el debat sobre la presència institucional d'Aliança Catalana al centre de l'actualitat política local. Altres grups municipals van seguir la sessió amb prudència, a l'espera que la presa de possessió es formalitzi, però l'escenari polític del municipi ja ha quedat marcat per una incorporació que trenca els equilibris previs.
La presa de possessió de Soteras ha arribat en un context de fragilitat política. El govern municipal d'ERC es troba en minoria, i la manca d'un regidor durant les darreres sessions ha complicat la governabilitat. Amb l'entrada del nou edil, el ple recuperarà el nombre complet de representants, però ho farà amb una major fragmentació i amb un actor polític nou que pot condicionar les majories. Soteras ha deixat clar que no s'incorporarà al grup de Junts i que assistirà als plens com a regidor no adscrit.