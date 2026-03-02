Ajornat fins al 18 de març el desnonament d'un pis del Bloc 9 de Manresa

El desnonament d'un dels pisos del Bloc 9 de Manresa, previst inicialment per aquest dilluns a les 11 del matí, ha quedat ajornat fins al 18 de març a les 10. L'edifici, situat al carrer del Joc de la Pilota i propietat de la Sareb, acull actualment vuit famílies -26 persones en total- que reclamen una solució estable mitjançant lloguers socials per a tot el bloc.
Des de la PAHC Bages i la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) insisteixen que no acceptaran negociacions individuals ni reallotjaments fora de la ciutat i exigeixen que s'aturi qualsevol llançament mentre no hi hagi una proposta que garanteixi estabilitat per a totes les llars afectades.
Un bloc ocupat des del 2023 i amb 26 persones vivint-hi
El Bloc 9 va ser recuperat l'1 de maig del 2023 per la PAHC, amb el suport del moviment per l'habitatge. Es tracta d'un edifici construït abans de l'esclat de la bombolla immobiliària del 2007 i que, segons el col·lectiu, va estar més de quinze anys tancat.
Actualment hi viuen vuit famílies, amb un total de 26 persones, entre les quals hi ha infants escolaritzats a centres de la ciutat com Lacetània, l'Escola Bages, l'Institut Escola de Manresa i l'Escola OMS i de Prat. El desnonament afecta un dels habitatges, però les entitats alerten que el conflicte no es limita a un sol pis.
"La solució al Bloc 9 no va d'un pis ni d'una família, va de tot el bloc sencer", ha afirmat Martí de las Heras, de la PAHC Bages. Segons ha defensat, el col·lectiu no acceptarà "cap proposta de negociació que deixi fora algun dels pisos del bloc" ni tampoc una negociació individualitzada.
Fins ara, segons la PAHC, en altres casos s'han pogut regularitzar pisos propietat de la Sareb amb contractes de lloguer social, i reclamen que es mantingui el mateix criteri.
Crítiques a la Sareb i a les propostes de reallotjament
Des del col·lectiu denuncien que la Sareb ha fet propostes de reallotjament només per a famílies amb situació administrativa regular i, en molts casos, fora de Manresa -en municipis com Esparreguera, Sabadell o Santa Margarida de Montbui-. La PAHC assegura que aquestes ofertes busquen dividir la lluita i dispersar les famílies.
"Ens volem quedar al Bloc 9 i volem una solució per a tothom", ha remarcat De las Heras, que també ha reclamat que els pisos passin a ser "100% públics". El col·lectiu defensa que l'edifici és perfectament regularitzable i que si no s'han formalitzat contractes és per manca de voluntat política. "Portem vivint gairebé tres anys en aquest bloc i és perfectament possible desencallar la situació actual i garantir estabilitat per a tot el veïnat", va assegurar.
El context del traspàs a Casa 47
Des de la COSHAC, Marta Espriu ha situat el cas en el context del traspàs dels pisos de la Sareb a la nova societat pública anomenada Casa 47, impulsada pel govern espanyol. Segons ha explicat, aquest procés determinarà com es gestionarà el parc públic d'habitatge i qui en quedarà exclòs.
Espriu ha recordat que la Sareb es va crear el 2012 en el marc del rescat bancari i que, tot i que inicialment es va assegurar que no tindria cost públic, finalment ha suposat 26.000 milions d'euros. A Catalunya, ha apuntat, la Sareb va arribar a tenir 45.000 pisos, dels quals només 13.000 retornaran a mans públiques.
Segons la COSHAC, la gestió prevista de part d'aquests habitatges es farà mitjançant licitacions que podrien acabar en mans d'empreses privades. "No pot existir habitatge públic si no és gestionat plenament per l'administració", ha defensat Espriu.
També ha alertat que determinades condicions urbanístiques podrien deixar fora del traspàs edificis com el Bloc 9. "És una vergonya que utilitzin això com a excusa quan ha estat la mateixa Sareb qui ha abandonat edificis a mig construir durant anys", ha afirmat.
Denúncia d'un augment dels desnonaments
Durant la compareixença, els portaveus han denunciat un increment dels desnonaments i un major desplegament policial en alguns llançaments recents a la ciutat. De las Heras ha lamentat que "jutjats i policia executen cada vegada amb més duresa" i ha criticat situacions en què dispositius antiavalots s'han desplegat hores abans de l'arribada de la comitiva judicial.
També ha assenyalat que aquest mateix dilluns s'han produït altres desnonaments amb presència d'infants afectats a la comarca al carrer d'en Botí.
Les entitats reclamen que, durant el procés de traspàs dels actius de la Sareb, no s'executi cap desnonament en pisos d'aquesta titularitat i que es garanteixi lloguer social regulat per la llei 24/2015, amb contractes estables i vinculats als ingressos reals de les famílies.
Mobilització fins a la nova data
Amb l'ajornament fixat per al 18 de març a les 10 del matí, la PAHC i la COSHAC mantenen la crida a la mobilització per impedir el desnonament i forçar una negociació global. "Si el parc exclou, no és parc públic. Si es gestiona per privats, no és parc públic. I si es basa en preus de mercat, tampoc és no parc públic: és un negoci", ha conclòs Espriu.
Les entitats insisteixen que el cas del Bloc 9 no és una qüestió puntual, sinó un exemple del model d'habitatge que s'està definint amb el traspàs dels actius de la Sareb. La seva exigència és clara: una solució per a totes les famílies de l'edifici i la garantia que els pisos passin a formar part d'un parc públic gestionat íntegrament per l'administració.