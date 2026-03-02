«Norma» de Bellini arribarà al Kursaal en una nova producció de la Fundació Òpera Catalunya

La sala gran del Kursaal de Manresa serà l'escenari aquest dimecres, 4 de març a les 6 de la tarda, de la representació de Norma, de Vincenzo Bellini, en una nova producció de la Fundació Òpera Catalunya. L'espectacle comptarà amb el cor de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció musical de Julio García Vico i la direcció d'escena de Carles Ortiz. Les entrades estan gairebé exhaurides.
Una tragèdia passional en temps de l'Imperi Romà
Amb llibret de Felice Romani, col·laborador habitual de Bellini, l'acció de Norma se situa a la Gàl·lia ocupada pels romans, cap a l'any 50 abans de Crist. La protagonista és una sacerdotessa verge que manté en secret una relació amb Pollione, el procònsol romà, amb qui ha tingut dos fills. Quan ell s'enamora de la jove novícia Adalgisa, Norma esclata de gelosia i ràbia.
La trama evoluciona cap a un desenllaç tràgic: amb Pollione presoner i a les seves mans, Norma confessa davant el seu poble que ha trencat els vots sagrats i assumeix el càstig. Decideix morir a la foguera al costat de Pollione, que acaba admirant la seva noblesa i coratge. El drama posa al centre el conflicte entre passió, deure i honor.
Un dels grans cims del bel canto
Considerada una de les obres mestres del bel canto, Norma és la vuitena òpera de Bellini i la més coneguda del compositor italià. Aquest estil, conreat també per Donizetti i altres autors de l'època, atorga un protagonisme absolut a l'expressivitat vocal, amb melodies àmplies i d'alta exigència tècnica.
Entre els moments més emblemàtics destaca l'ària Casta diva, una de les peces més cèlebres i complexes del repertori per a soprano. En aquesta producció, el repartiment solista estarà format per Maribel Ortega, Anna Tobella, Kenneth Tarver, David Cervera, Laura Obradors i Roberto Redondo-Sainz.
Entrades i xerrada prèvia
A hores d'ara queden poques entrades per assistir a la funció. El preu és de 50 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner (45 euros) i per a menors de 30 anys (25 euros). Es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del web del Kursaal.
Com és habitual, una hora abans de la representació, a les 5 de la tarda, el musicòleg Ovidi Cobacho oferirà una xerrada introductòria a la sala polivalent 1 del Kursaal per contextualitzar l'òpera i aprofundir en les claus musicals i dramàtiques de l'obra.