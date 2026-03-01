La Fira de l'Aixada omple Manresa amb èxit de públic i un cap de setmana radiant

Manresa ha tornat a mirar cap al seu passat medieval aquest cap de setmana amb la celebració de la 29a edició de la Fira de l'Aixada, que ha tornat a omplir els carrers del Centre Històric amb una gran afluència de públic i un temps assolellat que ha acompanyat totes les activitats.
L'ampliació d'espais, la renovació de recorreguts i l'estrena de nous espectacles han reforçat una cita plenament consolidada al calendari cultural de la ciutat.
Una fira que s'estén i respira millor
La principal novetat d'aquest 2026 ha estat l'ampliació de l'àmbit de la fira, que ha incorporat nous escenaris i n'ha recuperat d'altres amb un fort valor patrimonial. La Sala Gòtica de la Seu ha tornat a formar part del circuit, així com el pati dels Carlins, la plaça Serarols -que s'estrenava dins la fira- i l'ampliació del campament víking a la plaça del Milcentenari.
Aquest creixement ha permès descongestionar alguns dels punts més concorreguts i estendre l'ambient medieval a altres racons del nucli antic. Tot i això, la plaça Major i el seu entorn han continuat sent l'epicentre de l'activitat, amb parades, representacions i els actes centrals que han tornat a reunir centenars de persones.
El relat de la Séquia, fil conductor
El conflicte històric entre el poder civil i l'eclesiàstic al voltant de la construcció de la Séquia de Manresa ha tornat a vertebrar el relat de la festa. Els recorreguts del Rei i del Bisbe s'han reformulat per integrar millor els nous espais i oferir una experiència més fluida.
El Rei ha iniciat el seu itinerari a la plaça Europa, passant per la plaça i el carrer del Carme abans d'arribar a la plaça Major, on s'ha representat L'inici de tot. El Bisbe, per la seva banda, ha sortit de la plaça de l'Hospital i, després de recórrer els carrers de Sant Andreu i Sobrerroca, ha culminat el trajecte també a la plaça Major amb l'escena L'Aigua és Llum.
La renovació parcial de l'elenc principal ha estat una altra de les novetats destacades, amb nous intèrprets en els papers del Rei, la Reina i altres personatges clau del relat, així com la incorporació de figures itinerants que han reforçat la interacció amb el públic.
Estrenes i vitalitat del teixit cultural
Un total de vuit grups han presentat espectacles nous en aquesta edició, evidenciant la vitalitat del teixit cultural manresà vinculat a la fira. Entre les propostes estrenades hi ha muntatges com El Cercle de les Pedres, Filles de la memòria, Els Gremis fan ciutat, Ball de Nobles, Errants o La Sirena de la Séquia, entre d'altres.
També s'ha renovat la coreografia de l'acte central del migdia a la plaça Major, un dels moments més emblemàtics i multitudinaris del cap de setmana, que ha tornat a congregar una gran expectació.
Parades, oficis i activitats familiars
Les parades han estat obertes durant tot el cap de setmana, amb una àmplia oferta de productes artesans, alimentació i objectes d'inspiració medieval. Les demostracions d'oficis a l'entorn de la Seu i en diversos punts del recorregut han tornat a captar l'interès dels visitants.
El públic familiar també ha tingut un paper destacat. L'Aixada Infantil ha ofert tallers gratuïts a la Plana de l'Om, amb activitats de creació manual i cal·ligrafia medieval, mentre que el campament de la plaça del Milcentenari ha permès als infants convertir-se simbòlicament en cavallers. A la plaça de l'Hospital, el taller de flauta amb canya i vímec ha completat la programació adreçada als més petits.