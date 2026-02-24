La Transéquia tornarà a mobilitzar milers de persones al voltant de la Séquia el 15 de març

La Transéquia celebrarà el pròxim 15 de març la seva 42a edició, consolidada com una de les activitats esportives populars més participatives de la Catalunya Central. L'organització preveu tornar a mobilitzar milers de persones al llarg del recorregut de la Séquia, en una jornada que combina esport, natura i solidaritat i que manté el límit de 4.000 participants, xifra que ja es va assolir en l'edició anterior.
Enguany, Santpedor serà el municipi amfitrió de l'esdeveniment, reforçant el vincle històric d'aquesta població amb la Séquia i amb una cita que s'ha convertit en una tradició arrelada al territori.
Presentació oficial al Parc de l'Agulla
La 42a edició s'ha presentat oficialment aquest dimarts al Parc de l'Agulla, punt neuràlgic de la jornada i espai emblemàtic vinculat a la Séquia. L'acte ha servit per donar a conèixer les novetats i els principals detalls organitzatius de l'edició 2026.
La presentació ha comptat amb la participació d'Anjo Valentí, regidor d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Manresa; Tània Infante, regidora de Cultura; Eudald Serra, director del Museu de l'Aigua i el Tèxtil i coordinador del Parc de la Séquia; Noelia Pastor, directora de Gesport; Samir Sarmini, director del Centre de Banca de Clients BBVA de Manresa, i Carles Perarnau, coordinador i terapeuta del Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central.
L'esdeveniment està organitzat per la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, amb el suport tècnic de Gesport.
Durant la roda de premsa, el regidor Anjo Valentí ha destacat que la Transéquia "promou l'esport i els hàbits saludables" i alhora posa en valor el patrimoni de la Séquia, tot remarcant el suport municipal amb el servei especial de busos i el dispositiu d'ambulàncies. Per la seva banda, Tània Infante ha recordat que la iniciativa neix de la Festa de la Llum i que va ser impulsada per la Jove Cambra l'any 1985. També ha subratllat la singularitat de la Séquia, una obra medieval de 25 quilòmetres amb només 10 metres de desnivell, considerada una infraestructura hidràulica excepcional.
Eudald Serra ha incidit en la dimensió logística i solidària de la cita, així com en el paper clau del voluntariat per garantir-ne el bon funcionament.
Modalitats per a tots els nivells
La Transéquia ofereix diferents modalitats per adaptar-se a les preferències i capacitats dels participants.
En la modalitat caminant, es proposen recorreguts de 24, 18 i 10 quilòmetres amb sortida des de Balsareny, Sallent i Santpedor, respectivament. En bicicleta, s'han dissenyat quatre rutes -curta, mitjana, llarga i aventura- pensades per a ciclistes de tots els nivells. Els corredors més experimentats podran afrontar el repte dels 25 quilòmetres en la modalitat corrent.
L'esdeveniment manté també la modalitat handbike, adreçada a persones amb mobilitat reduïda i pionera a Catalunya des del 2015, reforçant el caràcter inclusiu de la jornada.
Una jornada amb vessant solidari
Com cada any, la Transéquia incorpora l'euro solidari, una aportació voluntària que enguany es destinarà al projecte Comunitats que curen, impulsat pel col·lectiu Caminant Plegats en el Dol de la Catalunya Central.
El projecte té com a objectiu combatre la soledat no desitjada i afavorir la inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat a Manresa i al Bages. La iniciativa combina acompanyament emocional, activitats comunitàries, caminades en entorns naturals i propostes culturals com a eines per generar vincles, reforçar el benestar emocional i crear xarxes de suport estables.
Carles Perarnau ha agraït que el projecte hagi estat escollit com a destinatari de l'euro solidari, destacant que permetrà reforçar l'acompanyament a persones en dol i crear grups de suport comunitari amb accions inclusives per a totes les edats. Eudald Serra ha recordat que l'any passat més de 3.000 participants van contribuir-hi.
Inscripcions obertes fins al 12 de març
La directora de Gesport, Noelia Pastor, ha explicat que les inscripcions avancen a bon ritme i que es preveu arribar a les 2.000 en els pròxims dies. Les inscripcions ja estan obertes al web oficial i es tancaran el 12 de març a les 9 del matí o quan s'esgotin les places disponibles. No es podran fer inscripcions presencials ni el mateix dia de la prova.
La recollida d'acreditacions es podrà fer el dia abans al Parc de l'Agulla, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, o bé el mateix dia a l'estació d'autobusos de Manresa i als punts d'inici de les rutes de caminants i corredors. Els ciclistes les hauran de recollir al Parc de l'Agulla.
Final festiu i activitats familiars
El Parc de l'Agulla tornarà a ser el punt final de totes les modalitats i el centre neuràlgic de la jornada. Un cop completats els recorreguts, els participants s'hi concentraran per compartir l'ambient festiu.
La Transéquia comptarà novament amb la Minitranséquia, que arriba a la seva onzena edició amb una àmplia programació per a infants de 3 a 12 anys. L'espai, situat a la part alta del parc, al costat de la zona de jocs infantils, oferirà tallers, esports, jocs i teatre entre les 11 del matí i les 2 del migdia, de manera gratuïta.
Crida al voluntariat i suport empresarial
L'organització ha fet una crida al voluntariat per col·laborar en el desenvolupament de la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del web oficial.
L'esdeveniment compta amb la col·laboració de nombroses empreses i entitats del territori. Des de fa més de deu anys, té el suport de BBVA com a patrocinador principal. Segons ha explicat Samir Sarmini, per a l'entitat financera aquesta aliança suposa impulsar una activitat esportiva, sostenible i solidària, en coherència amb el seu compromís amb el territori i amb la promoció d'un creixement més inclusiu.
La presentació també ha tingut un record per la figura d'Alabern, en dates properes a les Festes de la Llum, reforçant el vincle històric entre la ciutat, la Séquia i l'esperit que dona sentit a la Transéquia, una cita que any rere any reafirma la seva capacitat de convocatòria i arrelament al territori.