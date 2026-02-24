El Kursaal acollirà aquest dijous «Hamlet 0.2» amb Enric Cambray

La sala petita del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 26 de febrer, a les 7 de la tarda, l'espectacle Hamlet 0.2, un monòleg escrit i dirigit per Sergi Belbel i interpretat per Enric Cambray. Després de dos anys representant Hamlet.01, l'actor torna a Manresa amb una nova proposta centrada en el segon acte del clàssic de William Shakespeare. A hores d'ara, queden molt poques entrades disponibles.
Una dissecció en clau de stand-up del segon acte
Amb Hamlet 0.2, Cambray ofereix una mirada singular al text shakesperià, convertint el segon acte en una mena de monòleg del segle XXI, amb to de stand-up comedy però sense perdre la profunditat del drama original. Després del Come, let's go together amb què es tanca el primer acte, l'espectacle convida el públic a continuar el viatge amb el príncep danès.
Al llarg de la funció, l'actor aborda qüestions com la política, l'amistat -o la falsa amistat de Rosencrantz i Guildenstern-, la follia -o la seva fingida relació amb Poloni- i el vincle ambigu i moralment dubtós amb Ofèlia. També hi té un paper central la passió d'Hamlet pels intèrprets, el joc i l'art del teatre.
Les entrades tenen un preu de 18 euros, amb tarifa reduïda de 15 euros per a majors de 65 anys i Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys.