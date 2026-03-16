El Festival de Titelles del Moianès celebra deu anys amb una nova edició a la primavera

Calders acollirà del 20 al 29 de març la 10a edició del Festival de Titelles del Moianès, una cita cultural consolidada a la Catalunya Central dedicada al teatre de titelles i d'objectes. La programació inclourà espectacles, tallers, exposicions i activitats artístiques per a tots els públics amb l'objectiu d'apropar aquest art escènic a la ciutadania.
Una dècada de festival amb canvi de dates
L'Espai Animacions, Centre d'Iniciatives Titellaires, organitza aquesta nova edició amb el suport de l'Ajuntament de Calders i la Diputació de Barcelona. Enguany el festival presenta una novetat destacada: el canvi de calendari, ja que passa de celebrar-se a l'estiu a fer-ho a la primavera coincidint amb la commemoració dels deu anys de trajectòria.
El Festival de Titelles del Moianès s'ha consolidat com una trobada cultural de referència a la Catalunya Central, amb una programació que posa en valor la riquesa i la diversitat del teatre de titelles i d'objectes. Les activitats busquen fomentar la creativitat, l'apropament a les arts escèniques i la interacció entre creadors i públic.
Exposició i activitats obertes al públic
La programació començarà el 20 de març amb l'exposició Dibuixa Marionetes, que es podrà visitar al Casal Social de Calders fins al dia 29. La mostra, organitzada amb la col·laboració de Calders Art, reunirà una vintena llarga de titelles de fil creades pel marionetista Carles Cañellas, que enguany celebra cinquanta anys de carrera professional. L'exposició permetrà als visitants observar les marionetes i dibuixar-les amb diferents tècniques artístiques.
Les activitats del festival són d'entrada lliure i funcionaran amb el sistema de taquilla inversa en els espectacles i en el taller d'ombres.
Programació escènica el cap de setmana
La programació teatral començarà divendres 27 de març al Centre Cívic de Calders amb La Lluerna Vermella, de la companyia Marionetes Encendres, una proposta poètica sobre l'amor, la vida i la màgia del titella de fil que s'estrenarà per primera vegada a l'Estat espanyol.
L'endemà dissabte hi haurà el taller Una mà d'ombres, d'El Talleret Titellaire, una activitat participativa dedicada a les tècniques d'ombres xineses que requerirà inscripció prèvia. A la tarda s'hi representarà La Caseta de Xocolata, de la companyia murciana Teatre Los Claveles, un espectacle inspirat en el conte clàssic de Hansel i Gretel.
El festival es tancarà diumenge amb Invents, de La Sola Teatre, una proposta basada en l'obra de Jürg Schubiger que combina titelles i humor per reflexionar sobre la imaginació i l'esperit crític.
Un festival vinculat al món titellaire
A més de les activitats obertes al públic, el festival també inclourà propostes dirigides a professionals i amants d'aquest art escènic. La iniciativa forma part de la Diada Mundial Titellaire organitzada per UNIMA Catalunya i compta amb la col·laboració d'institucions com el Museu Internacional dels Titelles de Catalunya.