Memòria.cat presenta el miler de soldats atesos a l'hospital militar de Manresa entre 1938 i 1939

L'Associació Memòria i Història de Manresa presentarà aquest dimecres 10 de juny un nou web que identifica amb noms i cognoms un miler de soldats republicans atesos pel servei de Cirurgia de l'Hospital Militar Base de Manresa, denominació que va rebre l'Hospital de Sant Andreu durant la Guerra Civil.
La presentació tindrà lloc a les 5 de la tarda a la sala del Claustre del Museu de Manresa.
Registres conservats entre maig de 1938 i gener de 1939
El web recull els registres d'entrada i sortida dels soldats atesos entre maig de 1938 i gener de 1939 i es basa en un document considerat de gran singularitat.
La relació de noms està escrita al revers d'un altre manuscrit: l'original sobre la història de l'Hospital de Sant Andreu redactat per l'historiador manresà Joaquim Sarret i Arbós. El text va quedar enllestit el 20 de maig de 1923, tal com consta al darrer full, i el conjunt documental conservat consta de 109 pàgines manuscrites.
Un manuscrit inèdit en català
El llarg text de Sarret i Arbós no ha estat mai publicat en català i, a més, presenta l'absència dels primers onze fulls, que van ser arrencats per motius desconeguts.
El document, però, es va editar en castellà l'any 1940 a la Impremta Rubiralta. Segons Marc Torras, director de l'Arxiu Comarcal del Bages, aquesta edició va aparèixer "arreglada i amb uns quants afegits de caràcter franquista".
Un projecte elaborat per Lourdes Castillo
El treball ha estat elaborat per Lourdes Castillo Gallardo amb l'assessorament i la coordinació de l'Associació Memòria i Història de Manresa. El projecte també ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.