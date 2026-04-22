Memoria.cat presenta un nou web dedicat a Lluís Calderer

La Comissió Calderer i el portal Memoria.cat han presentat un nou espai web dedicat a Lluís Calderer (1944–2020), una de les figures clau de la vida cultural manresana de les darreres dècades. El web recull de manera sistemàtica i accessible el seu llegat intel·lectual i creatiu, amb l'objectiu de preservar-lo i difondre'l entre la ciutadania.
Un recorregut complet per la seva trajectòria
El nou espai digital, titulat Lluís Calderer. Escriptor i activista cultural manresà, ofereix una panoràmica completa de la seva trajectòria com a escriptor, docent i dinamitzador cultural. Llicenciat en filologia catalana i mestre a l'Escola Flama durant gairebé tres dècades, Calderer va destacar també per un intens compromís cívic i associatiu.
Al llarg de la seva vida, va participar en nombroses iniciatives culturals i socials. Va ser cofundador de l'Agrupament Escolta Francesc Xavier, va formar part de la Unió Socialista del Bages en època franquista i va impulsar projectes com el col·lectiu Art Viu o la revista Faig, que posteriorment esdevindria Faig Arts. També va tenir un paper rellevant en la revitalització de Cineclub Manresa i en la creació de propostes teatrals com Faig Teatre.
Continguts literaris i testimonis
El web inclou una àmplia selecció de continguts que permeten aprofundir en la figura de Calderer. D'una banda, s'hi recullen diversos articles signats per persones que van compartir amb ell projectes i complicitats culturals, que aborden la seva obra literària, el seu activisme i la seva vinculació amb entitats com Òmnium Cultural o el Cineclub.
D'altra banda, s'hi presenta una extensa antologia de textos, així com materials inèdits com el dietari Bloc de notes (1979-1981), estudis literaris i poemes dispersos. El portal també incorpora una ruta literària i documentació sobre el conjunt de la seva producció com a poeta, narrador, assagista i traductor.
El projecte Alfabet Calderer
Un altre dels apartats destacats és el dedicat a l'Alfabet Calderer, el programa impulsat des del 2023 per la Comissió Calderer per reivindicar la seva figura. Aquest projecte ha inclòs exposicions, concerts, representacions teatrals i l'edició de la seva poesia completa en el volum Incertesa de l'alba.
El web es complementa amb material gràfic i audiovisual que il·lustra la seva trajectòria i les seves relacions amb el teixit cultural de la ciutat, contribuint a construir un retrat col·lectiu i polièdric de la seva figura.
Un llegat viu i compartit
La iniciativa és fruit d'un treball col·lectiu que ha implicat persones de diferents àmbits i generacions vinculades a Calderer. Amb aquest projecte, Memoria.cat i la Comissió Calderer volen garantir la preservació i difusió del seu llegat, així com continuar inspirant noves iniciatives culturals a partir de la seva obra i el seu compromís amb la llengua i el país.