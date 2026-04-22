22 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Memoria.cat presenta un nou web dedicat a Lluís Calderer

El portal ofereix per primera vegada una visió global i accessible del llegat literari, pedagògic i associatiu de l'escriptor i activista

  • Lluís Calderer agraint la concessió del Premi Bages de Cultura 2010 -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’abril de 2026 a les 08:41

La Comissió Calderer i el portal Memoria.cat han presentat un nou espai web dedicat a Lluís Calderer (1944–2020), una de les figures clau de la vida cultural manresana de les darreres dècades. El web recull de manera sistemàtica i accessible el seu llegat intel·lectual i creatiu, amb l'objectiu de preservar-lo i difondre'l entre la ciutadania.

Un recorregut complet per la seva trajectòria

El nou espai digital, titulat Lluís Calderer. Escriptor i activista cultural manresà, ofereix una panoràmica completa de la seva trajectòria com a escriptor, docent i dinamitzador cultural. Llicenciat en filologia catalana i mestre a l'Escola Flama durant gairebé tres dècades, Calderer va destacar també per un intens compromís cívic i associatiu.

Al llarg de la seva vida, va participar en nombroses iniciatives culturals i socials. Va ser cofundador de l'Agrupament Escolta Francesc Xavier, va formar part de la Unió Socialista del Bages en època franquista i va impulsar projectes com el col·lectiu Art Viu o la revista Faig, que posteriorment esdevindria Faig Arts. També va tenir un paper rellevant en la revitalització de Cineclub Manresa i en la creació de propostes teatrals com Faig Teatre.

Continguts literaris i testimonis

El web inclou una àmplia selecció de continguts que permeten aprofundir en la figura de Calderer. D'una banda, s'hi recullen diversos articles signats per persones que van compartir amb ell projectes i complicitats culturals, que aborden la seva obra literària, el seu activisme i la seva vinculació amb entitats com Òmnium Cultural o el Cineclub.

D'altra banda, s'hi presenta una extensa antologia de textos, així com materials inèdits com el dietari Bloc de notes (1979-1981), estudis literaris i poemes dispersos. El portal també incorpora una ruta literària i documentació sobre el conjunt de la seva producció com a poeta, narrador, assagista i traductor.

El projecte Alfabet Calderer

Un altre dels apartats destacats és el dedicat a l'Alfabet Calderer, el programa impulsat des del 2023 per la Comissió Calderer per reivindicar la seva figura. Aquest projecte ha inclòs exposicions, concerts, representacions teatrals i l'edició de la seva poesia completa en el volum Incertesa de l'alba.

El web es complementa amb material gràfic i audiovisual que il·lustra la seva trajectòria i les seves relacions amb el teixit cultural de la ciutat, contribuint a construir un retrat col·lectiu i polièdric de la seva figura.

Un llegat viu i compartit

La iniciativa és fruit d'un treball col·lectiu que ha implicat persones de diferents àmbits i generacions vinculades a Calderer. Amb aquest projecte, Memoria.cat i la Comissió Calderer volen garantir la preservació i difusió del seu llegat, així com continuar inspirant noves iniciatives culturals a partir de la seva obra i el seu compromís amb la llengua i el país.

