«Manresa, espais perduts 2»: Francesc Comas amplia la mirada sobre la memòria urbana

Zenobita edicions ha publicat Manresa, espais perduts 2, el nou treball de l'historiador manresà Francesc Comas, que dona continuïtat al primer volum amb una nova aproximació a l'evolució urbana de la ciutat. El llibre recull 26 espais emblemàtics desapareguts o transformats i els analitza amb rigor històric a través de fotografies, plànols i textos divulgatius.
Una nova aportació a la memòria de la ciutat
Després de l'èxit del primer volum, publicat el 2025, Zenobita edicions presenta aquesta nova obra de Francesc Comas, que continua explorant la transformació de Manresa al llarg del darrer segle. El llibre se centra en espais que han format part del paisatge quotidià de diverses generacions i que han desaparegut o han experimentat canvis significatius.
A través de vint-i-sis indrets, l'autor aborda la història d'edificis i equipaments diversos, com esglésies, fàbriques, cinemes, instal·lacions esportives o centres educatius, així com altres construccions i habitatges particulars que han marcat l'evolució de la ciutat.
Rigor històric i mirada divulgativa
L'obra combina una acurada selecció de fotografies històriques i actuals amb plànols detallats i textos explicatius que permeten entendre els processos de transformació urbana. Cada capítol ofereix una anàlisi que posa en relleu els canvis urbanístics i socials que han configurat la Manresa actual.
Seguint la metodologia del primer volum, el llibre s'estructura en diferents categories -com esglésies, fàbriques o equipaments- i es basa en la comparació d'imatges i documents històrics per facilitar la comprensió de l'evolució dels espais.
Un recorregut per entendre el present
Amb més de trenta anys dedicats a l'estudi i la divulgació de la història local, Francesc Comas proposa una obra que apel·la tant a la memòria com al descobriment. El llibre s'adreça especialment a les persones que han viscut aquests espais, però també a les noves generacions, que hi poden trobar una eina per entendre millor la identitat i les dinàmiques de canvi de la ciutat.
Presentació pública al Casino
La presentació de Manresa, espais perduts 2 tindrà lloc el dimecres 15 d'abril a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa. El volum té 120 pàgines a color i es posa a la venda amb un preu de 20 euros.