El Mundialet tornarà al Congost el 20 de juny i s'allargarà fins al 25 de juliol

La 22a edició del Mundialet Intercultural de Manresa reunirà equips de diversos països i reforçarà la participació de les categories més joves. El torneig recuperarà l'Estadi del Congost com a principal escenari després de les obres de reforma.
El Congost recupera el protagonisme del torneig
El Mundialet Intercultural de Manresa celebrarà aquest any la seva 22a edició amb l'inici de la competició previst per al 20 de juny i la cloenda programada per al 25 de juliol. El torneig tornarà a disputar-se a l'Estadi del Congost després que l'any passat s'hagués de traslladar al camp del Gimnàstic a causa de les obres de reforma de l'equipament municipal.
L'Estadi del Congost acollirà la inauguració oficial, la clausura i tots els partits de la categoria absoluta. També serà l'escenari de les semifinals i finals de les categories de veterans i femenina.
La inauguració tindrà lloc el dissabte 20 de juny a 2/4 de 6 de la tarda. Posteriorment, a 1/4 de 7, el Senegal, vigent campió, disputarà el partit inaugural davant l'Equador.
Les Cots serà la seu de les altres competicions
El remodelat camp de Les Cots acollirà la resta de partits de les categories de veterans i femenina, així com les competicions de futbol base.
Segons ha explicat l'organització, aquesta edició reforça especialment la participació dels més joves amb les categories Sub8/9, Sub11 i Sub13, que comptaran amb futbolistes d'entre 8 i 13 anys vinculats al futbol manresà.
Dotze seleccions competiran en la categoria absoluta
La competició absoluta reunirà dotze equips representants de dotze països, distribuïts en quatre grups de tres equips. El grup A estarà format per Senegal, Bolívia i Equador; el grup B per Gàmbia, Colòmbia i Hondures; el grup C per Paraguai, Mali i Argentina, i el grup D per Marroc, Xile i Romania.
En veterans també hi participaran dotze equips repartits en quatre grups, mentre que la competició femenina comptarà amb nou equips.
Un torneig consolidat a la ciutat
Organitzat per l'ONG Diapo, el Mundialet s'ha consolidat com una de les cites esportives i interculturals més singulars de l'Estat per la seva trajectòria i participació.
L'entitat compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol, l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família, l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i les diferents associacions que donen suport als equips participants.
La presentació de la nova edició s'ha fet aquest divendres amb representants municipals, de l'organització i de la Federació Catalana de Futbol, així com membres dels equips participants. El torneig es presenta, un any més, com un reflex de la diversitat cultural de Manresa, una ciutat amb població originària de 118 països.