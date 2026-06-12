Matheus Teixeira continuarà al CE Manresa fins al 2027

El CE Manresa ha anunciat la renovació de Matheus Teixeira fins al juny de 2027. El central brasiler, un dels futbolistes més destacats de la plantilla, continuarà defensant els colors manresans en la nova etapa de l'equip a la Segona Federació.
El club ha fet oficial l'acord a través de les seves xarxes socials, on ha qualificat Teixeira com "la nostra fortalesa" i "el líder indiscutible de la defensa", destacant així el pes que ha tingut en el rendiment de l'equip durant la darrera temporada.
La continuïtat del defensa suposa una notícia important per al projecte esportiu del CE Manresa, que treballa en la configuració de la plantilla amb vista al retorn a la Segona Federació. La seva experiència, solidesa defensiva i lideratge sobre el terreny de joc l'han convertit en una de les peces de referència del conjunt blanc-i-vermell.
Amb aquesta renovació, el club assegura la permanència d'un dels seus futbolistes més importants per a la propera temporada.
Marc Buenavida jugarà cedit al CF Martorell
El CE Manresa també ha informat de la sortida de Marc Buenavida. El futbolista, que ha completat la seva etapa de formació al futbol base del club, jugarà la pròxima temporada cedit al CF Martorell amb l'objectiu de continuar acumulant experiència i minuts en categoria sènior.