Canal Taronja emetrà aquest cap de setmana el documental «De la Sala Loyola al Teatre Kursaal»

Canal Taronja Central i Canal Taronja Osona emetran aquest cap de setmana el documental De la Sala Loyola al Teatre Kursaal, una producció estrenada el passat 9 de maig al Teatre Conservatori de Manresa que repassa l'evolució de les arts escèniques i dels equipaments culturals de la ciutat durant els darrers cinquanta anys.
Un recorregut per la història teatral de Manresa
Els espectadors podran veure aquest cap de setmana el documental De la Sala Loyola al Teatre Kursaal a través de Canal Taronja Central i Canal Taronja Osona.
La producció es va estrenar el passat 9 de maig al Teatre Conservatori de Manresa i planteja una conversa entre Ramon Fontdevila i Joan Morros, dos activistes socioculturals de la ciutat que repassen l'evolució de les arts escèniques manresanes i dels diferents equipaments culturals al llarg dels últims cinquanta anys.
El documental ofereix una mirada retrospectiva a la transformació de l'activitat teatral i cultural de Manresa, des de l'etapa de la Sala Loyola fins a l'actual Teatre Kursaal, convertit en un dels principals referents culturals de la Catalunya Central.
Dues emissions durant el cap de setmana
Canal Taronja ha programat dues emissions del documental aquest cap de setmana. La primera serà aquest divendres 12 de juny a les 10 del vespre, mentre que la segona es podrà veure diumenge 14 de juny a les 9 del vespre.
Les dues projeccions s'emetran tant per Canal Taronja Central com per Canal Taronja Osona, facilitant així que els espectadors de diferents punts del territori puguin seguir aquesta proposta dedicada a la memòria cultural i escènica de Manresa.