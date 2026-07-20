Maria del Mar Bonet tancarà dissabte la tercera edició de Les Nits de la Duquessa de Cardona

La tercera edició de Les Nits de la Duquessa arribarà al seu punt final aquest dissabte, 25 de juliol, amb el concert de Maria del Mar Bonet a El Vilar de la Duquessa de Cardona. La cantautora mallorquina, una de les grans referents de la música mediterrània, actuarà en el marc de la gira de presentació del seu nou treball discogràfic, culminant una edició que va arrencar amb Santiago Auserón.
Un festival que aposta per la proximitat
Després de l'èxit del concert inaugural protagonitzat per Santiago Auserón, Les Nits de la Duquessa acomiadarà la seva tercera edició amb una de les veus més reconegudes de la cançó d'autor i de la música mediterrània.
El concert de Maria del Mar Bonet mantindrà l'essència del festival, que aposta per actuacions de petit format en un entorn singular com és El Vilar de la Duquessa, amb l'objectiu d'afavorir la proximitat entre els artistes i el públic i oferir una experiència cultural en un espai patrimonial.
Presentació del nou disc
L'actuació servirà també perquè Maria del Mar Bonet presenti el seu nou treball discogràfic davant del públic del festival. La cantant mallorquina posarà el punt final a una edició que consolida el model de Les Nits de la Duquessa com una proposta estiuenca que combina música en directe, aforament reduït i un escenari a l'aire lliure.
El concert començarà a dos quarts de nou del vespre
La jornada de dissabte començarà amb l'obertura de portes a 2/4 de 7 de la tarda. El concert de Maria del Mar Bonet està previst per a 2/4 de 9 del vespre a El Vilar de la Duquessa de Cardona.