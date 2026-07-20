Castelltallat es prepara per viure un eclipsi solar històric amb un ampli programa astronòmic

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha preparat una jornada especial per al pròxim 12 d'agost coincidint amb un dels fenòmens astronòmics més destacats de les darreres dècades: un eclipsi de Sol que, vist des de la Serra de Castelltallat, arribarà a ocultar el 99,60% de la superfície solar. La programació combinarà activitats durant tot el dia i la nit, incloent-hi l'observació de l'eclipsi, l'estrena d'una nova proposta d'astronomia diürna i la contemplació de la pluja d'estels dels Perseids.
Un eclipsi solar que ocultarà gairebé tot el Sol
El 12 d'agost, la Serra de Castelltallat serà un dels punts privilegiats per observar un eclipsi de Sol que arribarà a una ocultació del 99,60% de la superfície solar, un dels esdeveniments astronòmics més importants dels darrers anys.
Per seguir-lo amb seguretat, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat facilitarà ulleres protectores incloses amb l'entrada i instal·larà tres telescopis equipats amb diferents filtres, que permetran observar no només l'ocultació del Sol per part de la Lluna, sinó també les taques solars, la cromosfera i les ejeccions de massa coronal.
Al voltant de la cúpula de l'observatori s'hi desenvoluparan diversos tallers, mentre que l'església de Sant Miquel de Castelltallat acollirà xerrades divulgatives per explicar les característiques i el desenvolupament de l'eclipsi.
Les entrades per a aquesta activitat ja s'han exhaurit, però davant l'elevada demanda l'organització està habilitant una segona zona d'observació per donar resposta a noves reserves i també als visitants que es desplacin fins a Castelltallat sense entrada prèvia.
Un aparell convertirà la llum del Sol en so per fer l'eclipsi accessible
Una de les principals novetats de la jornada serà la instal·lació de l'Eclip-So, un dispositiu que transforma la radiació ultraviolada del Sol en so. A mesura que la Lluna vagi cobrint el disc solar, el sistema modificarà la tonalitat del so, passant progressivament de freqüències més agudes a més greus. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat visual també podran seguir en temps real l'evolució de l'eclipsi.
L'Eclip-So ha estat desenvolupat per l'Espai Malla d'Igualada, una iniciativa dedicada a la divulgació de les tecnologies digitals de fabricació.
Debuta Astronomia de dia
La jornada servirà també per estrenar una nova activitat estable de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat sota el nom d'Astronomia de dia. La proposta aprofita el telescopi principal de l'equipament, equipat amb un sistema intel·ligent capaç de localitzar i seguir objectes astronòmics visibles fins i tot amb el cel completament il·luminat.
Els participants podran observar el Sol i també altres astres visibles durant el dia, com ara Venus en fase, Júpiter o alguna estrella gegant vermella, amb el blau del cel com a teló de fons.
Aquesta activitat es programarà del 9 al 15 d'agost, ampliant així l'oferta habitual de l'observatori.
Una mateixa jornada amb eclipsi, astronomia diürna i Perseids
La coincidència del calendari farà possible que el mateix 12 d'agost els visitants puguin gaudir de diversos fenòmens astronòmics en una sola jornada. La nit coincideix amb el màxim d'activitat dels Perseids, popularment coneguts com les Llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estels que enguany podria arribar a registrar fins a 150 meteors per hora. L'activitat començarà amb una xerrada divulgativa sobre aquest fenomen i continuarà amb l'observació de dos objectes de cel profund.
Posteriorment, els participants es desplaçaran fins a la Zona d'Observació dels Perseids, un camp situat a prop de l'observatori i orientat cap al nord-est, des d'on es podrà contemplar l'aparició de la constel·lació de Perseu, punt d'origen aparent dels meteors.
L'activitat Nit dels Perseids es durà a terme entre el 7 i el 17 d'agost, mentre que la resta de divendres i dissabtes de l'estiu es mantindrà la programació habitual d'El cel d'estiu.
Una aposta per consolidar Castelltallat com a referent de l'astroturisme
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat, ubicat en un espai certificat com a Parc Estel·lar Starlight per la qualitat del seu cel nocturn, espera una elevada afluència de visitants durant aquestes activitats.
Per aquest motiu treballa coordinadament amb els establiments adherits a l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat, entre els quals hi ha allotjaments rurals, restaurants i altres agents turístics del territori, amb l'objectiu que els visitants aprofitin l'estada per descobrir també el patrimoni, el paisatge i la gastronomia de la zona.
L'organització també habilitarà aparcament i servei de bar i restaurant per facilitar l'acollida del públic.