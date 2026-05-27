Més de 200 persones assisteixen a l'estrena del documental sobre Castelltallat

La presentació del documental La serra de Castelltallat. Les veus del bosc va reunir diumenge més de 200 persones en un acte que va omplir el Casal de Castelltallat i que va evidenciar l'interès social per preservar la memòria i el patrimoni vinculats al món rural i forestal. El treball audiovisual, impulsat per Patrimoni Obert, posa en valor la història humana i ambiental d'un dels principals pulmons verds de la Catalunya Central.
Un documental per preservar la memòria del bosc
L'audiovisual, de trenta minuts de durada, recull testimonis de persones vinculades a la serra de Castelltallat i mostra la relació històrica entre els habitants del territori i el bosc. El documental reivindica els usos tradicionals dels recursos forestals i recorda oficis i pràctiques avui gairebé desaparegudes.
Durant la presentació, l'historiador Genís Frontera i la productora Marta Ripollès van destacar que "del bosc se n'aprofita tot", des de la fusta i els bolets fins al carbonet, la pega o altres subproductes forestals. També es van recordar pràctiques tradicionals com la fabricació de feixos de rames, encara utilitzats per alguns forners.
El treball posa també l'accent en la funció històrica dels habitants de la serra en la prevenció i protecció de la massa forestal, així com en el coneixement popular associat al territori.
Una sala plena al Casal de Castelltallat
Abans de la projecció van intervenir Josep Maria Casellas, en representació de l'Associació Cultural Recreativa de Castelltallat; Ernest Molins, de Patrimoni Obert, i l'alcalde de Sant Mateu de Bages, Jordi Borràs.
L'acte va omplir completament la sala del Casal, en una mostra de l'interès que desperten aquest tipus de projectes audiovisuals de caràcter divulgatiu i pedagògic.
Aquest és el tercer documental que presenta Patrimoni Obert en només un any. Els dos anteriors, també elaborats per Genís Frontera i Marta Ripollès, estaven dedicats a episodis de la Guerra Civil al municipi de Fonollosa.
Proper projecte sobre l'escola de Fonollosa
Els audiovisuals compten amb el suport d'un comitè assessor integrat per persones dels municipis de Fonollosa, Aguilar de Segarra, Rajadell i Sant Mateu de Bages, vinculades a la recerca històrica i social local.
Precisament, Patrimoni Obert ja treballa en el seu proper documental, dedicat a la història de l'escola de Fonollosa. El projecte vol reflectir el paper d'un centre educatiu considerat modèlic i recentment ampliat per adaptar-se a les necessitats actuals, així com la seva funció cohesionadora entre les famílies dels quatre municipis que integren l'entitat.