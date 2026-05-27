«El lladre de llibretes» arriba aquest dijous a la sala petita del Kursaal

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous 28 de maig, a les 7 de la tarda, la representació d'El lladre de llibretes, un monòleg basat en l'obra de Gianni Solla, interpretat per Albert Triola i adaptat i dirigit pel manresà David Pintó.
L'obra situa l'acció en un petit poble del sud d'Itàlia durant els anys de la dictadura feixista de Mussolini. El protagonista, en Davide, és un jove coix fill d'un criador de porcs violent i analfabet que creix en un entorn rural marcat per la duresa, la ignorància i la manca d'expectatives.
Un relat sobre el coneixement i la llibertat
Fascinat pel coneixement i amb el desig d'entendre el món que l'envolta, en Davide roba llibretes al mercat per aprendre a escriure. La seva vida canvia amb l'arribada d'un grup de deportats, entre els quals hi ha en Nicolas i el seu pare, que organitzen una escola clandestina.
Amb l'ajuda de la Teresa, una noia instruïda que li ensenya a llegir, i a través de la relació amb en Nicolas, el protagonista descobreix la força de les paraules, el desig i el dolor, en un procés que el portarà a rebel·lar-se contra el destí que li havia estat imposat.
Entrades i descomptes
Les entrades per assistir a la funció tenen un preu general de 18 euros. També hi ha tarifes reduïdes de 15 euros per a majors de 65 anys, 10 euros amb Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i al web del teatre.