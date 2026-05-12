Sant Fruitós descobreix Pineda i Sant Iscle en una caminada de patrimoni local

Una trentena de persones han participat aquest diumenge en una nova edició de les caminades de descoberta del patrimoni que organitza l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. L'activitat s'ha centrat en l'entorn de Pineda de Bages i Sant Iscle, amb un recorregut guiat i final al Celler Mond Obert.
Una ruta per conèixer l'entorn patrimonial
Sant Fruitós de Bages ha tornat a apostar per la descoberta del seu entorn amb una nova edició de les caminades de patrimoni local, una iniciativa que es programa mensualment des de l'Ajuntament.
En aquesta ocasió, una trentena de persones han participat en la proposta, que ha tingut com a escenari principal l'entorn de Pineda de Bages i Sant Iscle. L'activitat s'ha dut a terme aquest diumenge i ha permès aprofundir en el coneixement del patrimoni històric, cultural i natural del municipi.
Sant Iscle i Pineda de Bages, protagonistes del recorregut
Els participants han iniciat la caminada des de Sant Iscle i han completat una ruta circular per l'entorn de Pineda de Bages. Al llarg del recorregut han pogut descobrir diferents elements patrimonials i paisatgístics de la zona, amb especial atenció a l'església romànica de Sant Iscle.
L'activitat ha comptat amb les explicacions de Jordi Julià, que ha guiat el grup durant tota la jornada i ha aportat context històric i cultural als punts d'interès visitats.
La proposta ha combinat el vessant divulgatiu amb el gaudi de l'entorn natural, en un itinerari pensat per apropar el patrimoni local a la ciutadania de manera accessible i participativa.
Final de la caminada amb tast de vi
La jornada ha finalitzat al Celler Mond Obert, on els participants han pogut cloure l'activitat amb una copa de vi i un petit aperitiu. Aquest final ha servit com a espai de trobada i intercanvi d'impressions després de la caminada.
Un cicle per descobrir el municipi
Les caminades de descoberta formen part d'un cicle impulsat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i natural del municipi.
Aquestes activitats es programen de manera mensual i estan obertes a tota la ciutadania, amb la voluntat de fomentar el coneixement del territori i promoure activitats a l'aire lliure vinculades a l'entorn local.