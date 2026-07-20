Monistrol de Montserrat entra als dies centrals d'una Festa Major plena de música i tradició

La Festa Major de Monistrol de Montserrat, iniciada divendres passat, entra aquesta setmana en els seus dies centrals amb una programació que combina activitats familiars, cultura popular, concerts, propostes esportives i actes tradicionals. Les activitats s'allargaran fins diumenge amb cites destacades com el correfoc, les actuacions d'Hotel Cochambre i l'Orquestra Metropol o la cercavila i l'ofici en honor a Sant Jaume.
Dimecres dedicat a les activitats aquàtiques
La programació es reprendrà aquest dimecres amb una jornada centrada a la piscina municipal. Entre les 11 del matí i les 2 del migdia, i de 4 a 6 de la tarda, hi haurà inflables aquàtics i un Crazy Jump de 50 metres. Al vespre, a 3/4 de 8 del vespre, s'hi farà una masterclass de ioga i, a partir de les 9 de la nit, un bany nocturn.
Pernilada popular i espectacle familiar dijous
Les activitats continuaran dijous amb l'espectacle familiar Espai bombolles, previst per a les 6 de la tarda a l'espai de la Canaleta. A les 8 del vespre, la plaça de la Font Gran acollirà la tradicional pernilada popular de Festa Major i, tot seguit, l'actuació musical de Damián Porcel.
Correfoc i tribut a La Oreja de Van Gogh divendres
El divendres combinarà esport, activitats infantils i música. El pavelló Pau Ribas acollirà, de 9 del matí a 2 del migdia, un torneig de bàsquet 3x3. A la tarda hi haurà la proposta infantil La Perruquera dels Versos, organitzada pel Bibliobús La Mola al centre cívic Can Gibert, i l'espectacle DJ and Kids a la plaça de la Font Gran.
La nit començarà amb el correfoc de la Colla de Diables Els Tronats, que sortirà de la plaça de la Font Gran a 1/4 de 10 del vespre. A les 11 de la nit arribarà el tribut a La Oreja de Van Gogh amb La Reina del Pop, mentre que la festa continuarà a partir de la 1 de la matinada amb Disco Euforia i DJ Serez a la pista esportiva.
Dissabte amb protagonisme de la cultura popular
La diada de Sant Jaume serà un dels moments centrals de la Festa Major. La jornada començarà amb el concurs de pesca i les matinades de grallers. A 2/4 d'11 arrencarà la cercavila de Festa Major des de la plaça de l'Era, seguida de l'ofici solemne en honor a Sant Jaume i la ballada de gegants a l'església de Sant Pere. Tot seguit s'inaugurarà l'exposició Colors de Monistrol i tindrà lloc el vermut popular a la plaça del Bo-Bo.
A la tarda, la cultura popular tornarà a ser protagonista amb la mostra Arrela't, que començarà a les 6 des de la plaça del Bo-Bo, i amb el vespreig amenitzat pel grup Grall de Ball.
La jornada es tancarà amb el concert d'Hotel Cochambre a les 11 de la nit a la plaça de la Font Gran i una discomòbil a la pista esportiva.
L'Orquestra Metropol posarà el punt final
La Festa Major acabarà diumenge amb una nova jornada de pesca i l'esmorzar dels caçadors al camí del riu. Al migdia, la plaça de la Font Gran serà l'escenari de la festa de l'escuma, mentre que a la tarda s'inaugurarà el Biblioaccés a la plaça del Bo-Bo.
La cloenda arribarà amb doble actuació de l'Orquestra Metropol: primer amb el concert de tarda, a les 7, i posteriorment amb el tradicional ball de Festa Major, a partir de les 10 de la nit, tots dos a la plaça de la Font Gran.