El ple rebutja la proposta de Fem Manresa per retirar part de l'asfalt de la plaça Neus Català

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha rebutjat la moció presentada per Fem Manresa que proposava replantejar la urbanització de la plaça Neus Català i Pallejà per eliminar bona part de l'asfalt i substituir-lo per paviments permeables, vegetació i altres solucions naturals. La iniciativa només va comptar amb el suport parcial del grup Nacionalista, mentre que el govern i Vox hi van votar en contra i Junts també es va abstenir.
Fem Manresa reclama rectificar una actuació que considera un "imant de calor"
El regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, va defensar que la nova plaça és incompatible amb els objectius climàtics que inspiren la transformació del carrer Guimerà i va assegurar que "la plaça no agrada, i m'atreviria a dir que no agrada gens". Segons va exposar, la qüestió va més enllà d'un debat estètic i afecta directament l'adaptació de la ciutat als efectes del canvi climàtic.
Trapé va afirmar que el paviment asfàltic "pot arribar als 60 graus en episodis de calor" i va advertir que "hem plantat un imant de calor al centre de la ciutat", una situació que, segons va dir, perjudica especialment la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques.
El regidor va considerar contradictori que el projecte del carrer Guimerà es presenti com un futur eix verd i refugi climàtic mentre que "la plaça que fa de porta nord d'aquest eix l'hem acabat asfaltant de dalt a baix". En aquest sentit, va defensar que "asfaltar íntegrament aquesta plaça contradiu directament els objectius que el mateix projecte conté".
La moció demanava que en un termini màxim de sis mesos es redactés un nou projecte que limités l'asfalt a la zona imprescindible per al pas d'autobusos i vehicles d'emergència, obrís un procés participatiu amb veïnat, comerç i entitats, prioritzés paviments permeables en futures reurbanitzacions i presentés un informe sobre el cost de l'asfaltatge i la seva eventual reversió.
Trapé també va apel·lar al simbolisme de l'espai dedicat a Neus Català. "La plaça que porta el seu nom hauria de ser un espai viu, amable i acollidor, i al final hem construït un desert d'asfalt que no fa justícia a aquest llegat", va lamentar.
El govern defensa els criteris tècnics i rebutja modificar el projecte
En nom del govern, el regidor d'Urbanisme, Carles Garcia, va rebutjar la proposta i va demanar "ser curosos" amb les afirmacions sobre la plaça. Va recordar que "no és tota la plaça" la que està asfaltada i va advertir que determinades expressions contribueixen a "crear un desprestigi a tota una transformació urbana necessària que està agradant i que està funcionant".
Garcia va defensar que l'executiu municipal "ha treballat amb més intensitat que mai per combatre l'efecte d'illa de calor" i va recordar les actuacions d'enverdiment impulsades durant els darrers anys, amb la plantació de més de 100.000 arbres, segons va afirmar.
El regidor també va qualificar de "demagògia simplista" plantejar una renúncia general als paviments asfàltics i impermeables i va qüestionar quina alternativa es proposava per als espais amb un ús intensiu o per als episodis de pluja. Segons va explicar, "el que fa la plaça Neus Català i l'efecte illa de calor, independentment del tipus de paviment, és evitar la radiació solar directa", tot destacant que bona part de l'espai queda protegit per l'ombra dels plàtans del passeig i dels edificis.
Garcia va insistir que la intervenció a la plaça representa "només un 9% de tota l'actuació del projecte de l'àrea central" i va recordar que encara falta completar elements previstos, com el banc homenatge dedicat a Neus Català amb una referència al camp de concentració de Ravensbrück.
El Nacionalista hi dona suport parcial i Junts rebutja reobrir obres acabades
El grup Nacionalista va donar suport a tots els punts de la iniciativa excepte al que feia referència a la renúncia de l'ús d'asfalt per a altres obres. Sergi Perramon va afirmar que la moció era "la continuïtat natural" del debat iniciat setmanes abans i va reiterar que comparteixen la necessitat de replantejar la urbanització de la plaça, que també va definir com "un imant de calor".
El seu grup, però, va expressar dubtes sobre el punt que plantejava renunciar de forma generalitzada als paviments impermeables en futures actuacions, tot i que Trapé va aclarir que la proposta es referia únicament a evitar-ne l'ús integral i indiscriminat en places i espais de vianants.
Per la seva banda, el portaveu de Junts, Ramon Bacardit, va reconèixer que "és evident que no ha quedat bé la plaça Neus Català" i va assegurar que aquesta és una opinió compartida per molts ciutadans. Tot i això, va justificar l'abstenció perquè, segons va dir, el seu grup no vol "obrir la Caixa de Pandora d'aixecar obres que creiem que no han quedat bé", ja que això podria comportar replantejar altres actuacions urbanístiques recents.
La moció va quedar finalment rebutjada amb els vots en contra dels grups que formen el govern municipal i de Vox, el suport parcial del grup Nacionalista i l'abstenció de Junts.