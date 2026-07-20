Santpedor celebrarà la Festa de Santa Anna amb el Club de Tennis com a nou abanderat

Santpedor viurà els dies 25 i 26 de juliol una nova edició de la Festa de Santa Anna, una de les celebracions més arrelades del municipi. El programa mantindrà els actes tradicionals al voltant de la patrona de la vila i tindrà com un dels moments més destacats el relleu dels abanderats, una distinció que enguany recaurà en el Club de Tennis Santpedor.
El Club de Tennis assumirà el relleu dels abanderats
El Club de Tennis Santpedor serà el protagonista de l'acte institucional de dissabte en rebre la bandera de Santpedor i l'ofrena floral com a nou abanderat de la vila.
L'endemà, diumenge, l'entitat serà l'encarregada de traslladar aquests símbols des de l'ermita de Sant Francesc fins a l'ermita de Santa Anna en la tradicional caminada, un dels actes més representatius de la festa. Amb aquest reconeixement, el municipi posa en valor la trajectòria i el compromís del club amb la vida associativa i esportiva de Santpedor.
Cultura popular i activitats durant tot el dissabte
La programació de dissabte inclourà el lliurament dels premis del Concurs de Balcons Florits, la renovació del vot a Santa Anna i diverses actuacions de cultura popular.
La jornada també comptarà amb la tradicional botifarrada organitzada per la Llar d'Avis Ca l'Arola i amb el ball de Sant Jaume.
A més, la Festa de Santa Anna coincidirà amb la cloenda de les activitats de l'Estiu Jove, que es farà al vespre amb el Concurs de Música Jove i el concert del grup Strombers.
Pelegrinatge, missa i sardanes diumenge
Els actes continuaran diumenge amb el tradicional pelegrinatge a les ermites, la missa en honor a Santa Anna i l'esmorzar de germanor. La celebració es completarà amb una audició de sardanes, mantenint el caràcter popular i participatiu d'una festa que cada any reuneix veïns i entitats al voltant de la patrona del municipi.
Per facilitar l'accés fins a l'ermita de Santa Anna, durant la jornada també funcionarà el trenet que farà el recorregut entre Cal Llovet i l'espai de la celebració.