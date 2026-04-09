Manresa acollirà divendres la presentació del poemari «El cercle de la vida» de Clara Solà

La sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà aquest dissabte 11 d'abril la presentació del llibre El cercle de la vida, de l'autora manresana Clara Solà Bujons. L'acte, impulsat per l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i Edicions Raima, comptarà amb diverses intervencions i reflexions al voltant de l'obra.
Un acte amb veus del món cultural i espiritual
La presentació tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i comptarà amb la participació de la mateixa autora, així com d'Agnès Torres, el teòleg Xavier Melloni i Jordi Guinart, en representació de l'editorial. La sessió estarà moderada per Eva Torres, presidenta de l'entitat organitzadora.
L'acte es planteja com un espai de diàleg i reflexió entorn de la poesia i també de les inquietuds espirituals i humanes que travessen l'obra.
Un poemari sobre la vida i els vincles
Amb El cercle de la vida, Clara Solà Bujons presenta un nou treball poètic en què explora el concepte del cercle com a metàfora de les relacions humanes i del pas del temps. El llibre recull un total de 153 poemes que configuren un recorregut emocional per temes com l'amor, l'agraïment i els vincles personals.
L'autora, coneguda pel seu activisme i pel seu paper pioner en el diàleg interreligiós a Manresa, ofereix en aquesta obra una mirada íntima i reflexiva sobre les experiències vitals.
Una veu amb arrelament al territori
El poemari es caracteritza per un estil personal i autèntic, amb un llenguatge que connecta amb la identitat catalana i amb l'herència cultural del territori. Amb aquesta publicació, Solà convida el lector a endinsar-se en una proposta literària que combina sensibilitat, espiritualitat i reflexió.