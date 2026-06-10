Sant Fruitós escull els cartells de la Festa Major i el Batibull d'aquest estiu

Sant Fruitós de Bages ja té imatge oficial per a la Festa Major d'Estiu i el Batibull d'aquest 2026. La santfruitosenca Ona Amérigo i la navarclina Elna Guillén han estat les guanyadores de la segona edició del concurs de cartells impulsat per l'Ajuntament, amb dues propostes que volen transmetre l'esperit festiu, estiuenc i participatiu de les celebracions.
Dos cartells per anunciar les festes d'estiu
Ona Amérigo ha estat la vencedora en la categoria del cartell de la Festa Major amb una proposta que integra diferents elements festius dins la tipografia i mostra persones cantant, ballant i gaudint de la celebració. El premi per aquesta categoria està dotat amb un xec de 300 euros.
Pel que fa al Batibull, la guanyadora ha estat la navarclina Elna Guillén, de 12 anys, amb un cartell protagonitzat per l'aigua i unes lletres inspirades en globus que aporten color i dinamisme a la composició. En aquesta categoria, reservada a joves d'entre 12 i 17 anys, el premi és d'un xec de 150 euros.
Setze propostes presentades
En total, el concurs ha rebut setze treballs, amb propostes diverses tant pel que fa a l'estil com a la tècnica. Aquest dimarts al migdia, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i la regidora de Festes, Núria Clarella, han fet el lliurament dels guardons a les dues guanyadores.
Des d'aquest mateix dimarts, els cartells es poden veure exposats a la cartellera del Cobert de la Màquina de Batre i properament també es distribuiran per diferents espais del municipi per anunciar el Batibull, que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol, i la Festa Major d'Estiu, prevista del 2 al 6 de juliol.
El programa arribarà a totes les llars
L'Ajuntament ha informat que pròximament totes les llars del municipi rebran el programa de mà amb les activitats previstes. El contingut també es podrà consultar a la pàgina web municipal i als canals oficials de les xarxes socials.