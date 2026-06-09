Sant Fruitós organitza una caminada per descobrir la Vall dels Horts i el seu patrimoni

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest diumenge 14 de juny una nova caminada de descoberta del patrimoni local, dedicada en aquesta ocasió a la Vall dels Horts, un dels espais amb més valor històric i natural del municipi.
La proposta començarà a les 9 del matí des de l'aparcament de L'Últim de la Fila i inclourà un recorregut per diversos indrets destacats de la zona, com la Torre del Sanmartí, l'església de Sant Genís de la Vall dels Horts i el mas de les Oliveres. El retorn al punt d'inici està previst cap a les 12 del migdia.
La Vall dels Horts és un entorn natural estretament vinculat a la parròquia de Sant Genís i configurat per terres drenades pels torrents que passen davant del mas de les Oliveres i per Olzinelles. Segons la documentació històrica, ja l'any 1228 hi existia en aquest indret un petit nucli habitat format per diverses cases agrupades en forma de carrer.
La caminada ja s'havia programat el passat mes de març, però les condicions meteorològiques van obligar a suspendre part del recorregut a causa de la pluja.
Inscripció prèvia obligatòria
Per participar en l'activitat cal formalitzar una inscripció prèvia, que es pot fer en línia o presencialment a l'Oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, ubicada al Nexe – Espai de Cultura.
Aquesta iniciativa forma part del cicle mensual de descoberta del patrimoni local impulsat pel consistori santfruitosenc per donar a conèixer espais històrics, naturals i culturals del municipi.