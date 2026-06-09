Sant Fruitós inaugurarà el nou CAP Dr. Pere Morán amb un acte obert al municipi

Sant Fruitós de Bages inaugurarà oficialment aquest divendres el nou Centre d'Atenció Primària Dr. Pere Morán Medina en un acte obert a tota la ciutadania que comptarà amb la presència del conseller de Presidència, Albert Dalmau. El nou equipament suposa una millora destacada de l'atenció sanitària de proximitat al municipi.
Un nou equipament sanitari per al municipi
L'acte inaugural del nou Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages - Dr. Pere Morán Medina tindrà lloc aquest divendres 12 de juny a les 5 de la tarda. La inauguració servirà per presentar oficialment un equipament que l'Ajuntament considera una fita important per reforçar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del municipi.
L'acte comptarà amb la participació del conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, així com de representants municipals i entitats locals.
Reconeixement al doctor Pere Morán
El nou CAP portarà el nom del doctor Pere Morán Medina en reconeixement a la seva trajectòria professional i a la seva vinculació amb Sant Fruitós de Bages. La iniciativa per donar nom a l'equipament va ser impulsada per l'Associació Casino Societat Coral i Familiar, que participarà també en l'acte inaugural.
La inauguració inclourà una actuació musical de l'Agrupació Coral Sant Fruitós, en un acte que vol combinar el vessant institucional amb la participació de les entitats del municipi.
Des de l'Ajuntament s'ha convidat tota la ciutadania a assistir a l'estrena oficial d'un equipament que ha de permetre ampliar i millorar l'atenció sanitària de proximitat al municipi.