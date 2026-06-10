Sant Fruitós declararà Can Figueras com a Bé Cultural d'Interès Local

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages portarà aquest dijous al ple municipal la proposta per declarar Can Figueras, també coneguda com a Casa Els Pins, com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), amb l'objectiu de preservar un dels edificis més singulars i emblemàtics del municipi.
Protecció per a un edifici singular del patrimoni local
La declaració reconeixerà els valors històrics, arquitectònics i culturals de l'immoble situat a l'avinguda Sant Joan, estretament vinculat al pintor santfruitosenc Alfred Figueras Sanmartí, artista de projecció internacional i Fill Il·lustre de Sant Fruitós de Bages.
Construïda entre els anys 1932 i 1936, la casa destaca per la seva arquitectura inspirada en els corrents racionalistes europeus de principis del segle XX. Els plànols originals, elaborats a Alger l'any 1931, plantejaven una proposta arquitectònica innovadora per a l'època i poc habitual en el context local.
La protecció afectarà específicament la construcció original executada durant aquell període, considerada la part de l'immoble amb més valor patrimonial. Les ampliacions i modificacions posteriors quedaran fora de l'àmbit de la declaració.
Un pas per garantir-ne la conservació
Can Figueras ja figura actualment al Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, però fins ara no disposava d'una figura de protecció específica. Amb la declaració de BCIL, el consistori vol garantir legalment la conservació de l'edifici i assegurar-ne la preservació per a les futures generacions.
La figura de Bé Cultural d'Interès Local representa el segon nivell de protecció patrimonial existent a Catalunya, només per sota dels Béns Culturals d'Interès Nacional.
Un cop aprovada definitivament la proposta pel ple municipal, l'acord serà traslladat a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat per a la seva incorporació al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Compromís amb la memòria i la identitat del municipi
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la protecció del patrimoni històric i cultural de Sant Fruitós de Bages. El consistori considera que Can Figueras forma part de la memòria col·lectiva del municipi i constitueix un element destacat de la seva identitat arquitectònica i cultural.