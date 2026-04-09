Gemma Garrigosa presenta a Manresa el seu llibre sobre salut i transformació personal

La llibreria Parcir de Manresa acollirà aquest divendres a les 7 de la tarda la presentació del llibre Recuperar el poder perdut, de Gemma Garrigosa. L'acte, conduït pel musicòleg i escriptor Oriol Pérez, girarà entorn del testimoni personal de l'autora després d'un diagnòstic de malaltia crònica i el procés de canvi que assegura haver viscut.
Recuperar el poder perdut recull l'experiència de Gemma Garrigosa després de ser diagnosticada d'una artritis reumatoide greu, una malaltia crònica i degenerativa que, segons els pronòstics habituals, podia comportar importants limitacions físiques.
Davant aquesta situació, l'autora va optar per replantejar-se la seva vida i iniciar un procés d'introspecció i canvi personal. Aquest camí va incloure una revisió profunda dels seus hàbits, especialment en àmbits com l'alimentació, així com un treball personal sostingut al llarg de més de quatre anys.
El llibre planteja una reflexió sobre els models de tractament de les malalties i posa en qüestió que les solucions hagin de passar necessàriament per la via farmacològica. A partir del seu cas, Garrigosa defensa la importància d'un canvi de mirada i d'actitud davant la vida.
Segons relata, aquest procés li ha permès superar les seqüeles de la malaltia fins al punt d'afirmar que ha recuperat el control sobre la seva salut i el seu benestar.
