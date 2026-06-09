El bateig papal de la Caravana de la Bondat activa el motor del 44è corredor a Ucraïna

La segona Caravana de la Bondat impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa ha viscut aquest dimarts el seu moment més emotiu amb la benedicció presencial del papa Lleó XIV. El pontífex ha rebut la comitiva humanitària a les portes de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, on l'esperaven Sor Lucía Caram, les germanes de la comunitat dominica i el cardenal arquebisbe Joan Josep Omella. Després de compartir una estona de conversa i rebre obsequis artesans fets pels usuaris de l'entitat bagenca, el Sant Pare ha beneït personalment cadascun dels 31 vehicles que integren aquest 44è corredor humanitari. Amb aquest impuls religiós i institucional, el comboi i els seus 32 xofers inicien ja de forma immediata la llarga ruta per carretera cap a Ucraïna.
Trobada oficial a les portes de l'Estadi Olímpic
El cap de l'Església catòlica ha arribat a Montjuïc a bord del cotxe oficial, on s'ha desplegat un cordó de seguretat i expectació. A l'exterior del recinte esportiu ja s'hi trobaven estacionats de forma ordenada els 21 vehicles d'ajuda sanitària i les unitats de suport logístic que havien sortit el dia anterior des de la capital del Bages. Al costat de cada ambulància, els conductors i voluntaris de l'expedició esperaven amb emoció el moment de la rebuda.
Abans d'accedir a l'interior de l'estadi, el Papa ha mantingut una breu trobada institucional i propera amb la delegació manresana. Sor Lucía Caram i la resta de germanes del Convent de Santa Clara li han lliurat en mà diverses manualitats fetes especialment per a l'ocasió pels usuaris dels programes socials de la fundació. L'arquebisbe metropolità de Barcelona, Joan Josep Omella, també ha participat en la recepció i ha acompanyat el pontífex mentre saludava els integrants de la diòcesi i de l'organització solidària.
Una benedicció individualitzada per a cada vehicle
El punt àlgid de la cita ha arribat quan el Papa, caminant al costat de les monges de Manresa, s'ha acostat a la impressionant filera de transport per beneir, un a un, tots els cotxes, la pick-up i les ambulàncies que havien estat revisades prèviament a les instal·lacions de Pirelli pels tallers Driver SRC Pneumatics. Aquest gest de suport personal i moral pretén acompanyar els voluntaris durant la llarga travessia europea.
Amb la benedicció papal completada, la Caravana de la Bondat clou la seva fase de preparatius a Catalunya i inicia la marxa definitiva. El calendari fixat per la Fundació preveu que el comboi complet, destinat a oferir una ajuda sanitària de caràcter vital a la població que està patint les conseqüències de la invasió russa, creui el continent durant les pròximes jornades amb l'objectiu d'arribar al cor d'Ucraïna aquest divendres.