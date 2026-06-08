La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, sota el lideratge de Sor Lucía Caram, ha posat en marxa aquest dilluns el 44è corredor humanitari cap a Ucraïna amb una sortida multitudinària que ha captivat la capital del Bages. La denominada segona Caravana de la Bondat, integrada per una impressionant filera de 31 vehicles -entre els quals destaquen 21 ambulàncies, a més de cotxes de suport i una pick-up-, ha iniciat el seu trajecte escortada pels cossos policials després d'una emotiva recepció institucional.
El comboi s'ha desplaçat fins a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, on aquest dimarts rebrà la benedicció històrica del papa Lleó XIV abans d'emprendre la llarga i complexa travessia cap a la zona del conflicte.
Una filera mòbil i logística de grans dimensions
La jornada ha començat a les antigues instal·lacions de la fàbrica Pirelli a Manresa, punt de trobada on s'ha concentrat el personal tècnic i els 32 conductors voluntaris per enllestir els darrers detalls logístics dels vehicles, revisats amb el suport d'empreses col·laboradores com Driver SRC Pneumatics. Des d'aquest punt, la comitiva ha arrancat formant una filera d'una envergadura extraordinària que, com si fos una llarga línia de formigues, ha creuat el teixit urbà de la ciutat despertant una màxima expectació i emoció entre els vianants i la resta de conductors que es trobaven al seu pas.
El comboi, escortat en tot moment pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, s'ha dirigit cap al Convent de Santa Clara. L'allargada de la caravana era tal que ha arribat a col·lapsar per complet el carrer nou de Santa Clara, estenent-se des del propi convent fins a la zona de les Escodines, evidenciant visualment la magnitud d'aquesta nova onada de solidaritat manresana.
Recepció institucional i renovació del Patronat
A l'arribada al convent s'ha dut a terme la recepció oficial, que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat pel regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí -qui també havia seguit els preparatius des de la Pirelli-, Sor Lucía Caram i una nombrosa representació de voluntaris. L'acte ha coincidit, a més, amb la presentació oficial dels nous membres del Patronat de la Fundació, que s'ha renovat aquest mateix dilluns, i ha servit per immortalitzar el moment amb la tradicional fotografia de família al costat de tots els xofers de l'expedició.
Durant el seu parlament, l'alcalde Marc Aloy ha volgut expressar el profund agraïment de la ciutat envers aquesta "feina ingent" capitanejada per la comunitat de Santa Clara i Sor Lucía Caram. L'alcalde ha destacat que, en un context on de vegades sembla que la societat s'oblida que la guerra continua, aquesta sortida llança un "missatge claríssim de solidaritat" i d'ajuda sanitària vital cap a un poble ucraïnès que segueix patint enormement.
Destí final: la pau a través d'Europa
Aquest dimarts es viurà el moment àlgid de la prèvia del viatge a Barcelona, coincidint amb la visita del Sant Pare a Catalunya. Després de passar la nit estacionats a la capital catalana, els vehicles i els seus tripulants rebran la benedicció papal abans d'iniciar la ruta per carretera, amb la previsió que tota l'ajuda humanitària arribi a destí aquest pròxim divendres.
L'alcalde ha tancat el seu discurs desitjant molta sort als voluntaris en aquest viatge tan complex, tot recordant el desig compartit que aquesta Caravana de la Bondat que ara travessa Europa serveixi per transformar la societat i per apropar el desitjat final del conflicte a través de la pau.
Renovació de pes al Patronat amb set noves incorporacions
Coincidint amb la sortida del comboi, la tarda d'aquest dilluns ha servit també per escenificar un canvi d'etapa institucional a la Fundació del Convent de Santa Clara. La reunió del Patronat, co-presidida per Gabriel Prat i la directora Sor Lucía Caram, ha formalitzat una renovació parcial de l'òrgan directiu amb l'objectiu de blindar i potenciar els futurs reptes socials de l'entitat a Manresa i a l'estranger.
Durant la sessió s'ha agraït la tasca dels membres sortints (Montse Domènech, Xavier Perramon, Vicenç Mauri, Imma Augé i el fins ara tresorer Pere Pujadó, que seguirà ajudant la nova tresorera) i s'ha donat la benvinguda a set figures de gran relleu dins del teixit empresarial, econòmic i social català.
El nou esquema directiu de la Fundació incorpora noms de pes com Pau Relat Vidal (president de Fira de Barcelona), Cristina Cabañas Rodríguez (presidenta de FIDEM i de la Fundació Climent Guitart), Juan Carlos Cruz Chellew (membre de la Pontifícia Comissió per a la Protecció de la Infància del Vaticà), Marc Simon (subdirector general de la Fundació "la Caixa"), l'economista Meritxell Ripoll, Gerard Guiu (director general d'ADEMA) i l'empresari Ramon Termens Navarro. Així mateix, Josep Ribera s'integra com a nou secretari dins d'una junta on es mantenen com a patrons Mar Alapont, Pere Gassó, Gemma Torelló, Frank Margenat, Jaume Masana i Manel Serra.
Nous reptes: de la inserció laboral al trasllat de la Plataforma d'Aliments
Aquesta transformació de l'equip directiu respon a un moment de fort creixement dels projectes de la institució, que ja té fixats els seus grans objectius civils per al curs vinent. El més immediat és el trasllat, previst per al proper mes de setembre, a la nova seu de la Plataforma d’Aliments. Aquest canvi d'espai permetrà modernitzar de forma integral l'atenció directa i ampliar la capacitat logística del banc d'aliments a la comarca.
En paral·lel, la Fundació activarà un nou programa d'inserció laboral dissenyat de bracet amb empreses del territori. El pla buscarà combatre l'exclusió mitjançant la creació de llocs de treball, espais de formació i un acompanyament personalitzat per a col·lectius vulnerables, una estratègia que conviurà amb el compromís humanitari innegociable envers el poble ucraïnès, tal com ha quedat demostrat als carrers de Manresa.