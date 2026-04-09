El 3/4 de música portarà a Manresa un viatge sonor pels Estats Units d'Amèrica amb Acant Quartet

El Cicle 3/4 de música tornarà aquest diumenge 12 d'abril a l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa amb el concert Esbossos, a càrrec del quartet de saxòfons Acant Quartet. L'actuació començarà a les 12 del migdia i oferirà un recorregut per diverses estètiques musicals nord-americanes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.
Un recorregut per la identitat sonora nord-americana
La proposta planteja un viatge musical que dona veu a diferents compositors que han contribuït a definir el paisatge sonor dels Estats Units d'Amèrica. El repertori inclou obres d'autors com Amy Beach, Aldo Rafael Forte, John Leszczynski i Antonín Dvořák, tot traçant un fil conductor entre tradició i modernitat.
A través del so del quartet de saxòfons, el concert explora la diversitat d'estils i influències que han marcat la música nord-americana al llarg de més d'un segle.
Una formació amb vocació exploradora
Acant Quartet és una formació de música de cambra que neix de la complicitat artística i humana dels seus membres. El grup està integrat per Martí Comas, Aaron Lara, Clara Munté i Oriol Anton, exalumne del Conservatori Municipal de Música de Manresa.
El projecte combina rigor interpretatiu i creativitat, amb l'objectiu tant de difondre el repertori original per a quartet de saxòfons com de reinterpretar obres d'altres formacions per descobrir noves sonoritats.
Participació del Conservatori de Manresa
El concert comptarà també amb la participació del grup de saxòfons del Conservatori Municipal de Música de Manresa, que actuarà com a teloner. La formació, integrada per diversos alumnes, interpretarà Suite Hellénique de Pedro Iturralde sota la direcció d'Alba Cucurella.
Entrades i properes cites
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, per internet o una hora abans de l'actuació a la mateixa Plana de l'Om.
El cicle tindrà continuïtat el diumenge 17 de maig amb el concert de Fahrenheit, una proposta que fusiona el jazz amb el rock i la música fusió.