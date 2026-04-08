«Monument» d'Àngel Duran inaugurarà el Festival Batecs aquest divendres al Kursaal

El Festival de dansa Batecs arrencarà aquest divendres 10 d'abril al Kursaal de Manresa amb l'espectacle Monument d'Àngel Duran, una proposta que explora la memòria de la joventut a través del cos i el moviment en el marc d'una programació que s'allargarà fins al dia 12 amb diverses activitats.
Una inauguració amb una proposta evocadora
La sala gran del Kursaal acollirà aquest divendres a les 8 del vespre l'espectacle Monument, d'Àngel Duran, que donarà el tret de sortida a la vuitena edició del Festival de dansa Batecs. La iniciativa convertirà Manresa, entre el 9 i el 12 d'abril, en un espai dedicat al moviment i la dansa contemporània.
El festival inclourà espectacles, tallers oberts, projectes educatius i noves propostes de participació ciutadana, consolidant-se com una cita destacada en el calendari cultural de la ciutat.
Un viatge a la memòria de la joventut
Monument proposa un recorregut per la memòria de la joventut, entesa com una etapa d'exploració, construcció d'identitat i experimentació constant. L'obra s'inspira en les subcultures que han utilitzat la dansa i la performance com a eines de reivindicació i resistència davant les estructures de poder.
A través del cos i el moviment, la peça aborda la força i la fragilitat d'aquests moviments juvenils, sovint efímers però intensos, que busquen la pertinença i la reafirmació de valors compartits.
Un quintet de cossos en escena
El muntatge desplega un quintet de ballarins que, a través d'una multiplicitat de llenguatges corporals, construeixen una narrativa col·lectiva de rebel·lió i identitat. Els intèrprets són María Arronis, Paula Sánchez, Renan Araujo, Yeinner Chicas i el mateix Àngel Duran.
L'espectacle es va estrenar el març del 2025 al Mercat de les Flors de Barcelona i arriba ara a Manresa com a proposta inaugural del festival.
Activitat prèvia i entrades
Abans de la funció, a 1/4 de 8, el pati del Kursaal acollirà la peça Pols i partícules de Pepa Cases, resultat d'un taller-experiència realitzat a l'Espai Joan Amades amb persones usuàries del SAI Manresa i de l'Espai Iris LGTB+.
Les entrades per veure Monument tenen un preu de 18 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys, i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del seu web.
Quatre dies de dansa a la ciutat
Amb aquesta proposta, el Festival Batecs dona el tret de sortida a quatre dies d'activitat intensa al voltant de la dansa contemporània. La programació aposta per combinar espectacles professionals amb espais de participació i creació compartida, amb la voluntat d'apropar aquesta disciplina al conjunt de la ciutadania.