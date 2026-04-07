El Kursaal impulsa un projecte de mediació amb «Fantasmes de guerra» de La Baldufa

Una proposta que va més enllà de l'escenari
El Teatre Conservatori acollirà aquest dissabte, 11 d'abril a 2/4 de 6 de la tarda, la representació de Fantasmes de guerra de la companyia La Baldufa, dins la programació familiar d'Imagina't. Més enllà de la funció teatral, però, l'espectacle s'inscriu en un projecte de mediació cultural que vol explorar noves formes de relació entre la creació artística, la programació i la ciutadania.
La iniciativa s'impulsa en el marc de la Xarxa Transversal i es presenta com una prova pilot que busca posar les arts escèniques en diàleg amb el territori. El projecte ha estat elaborat conjuntament entre deu teatres de la xarxa i la mateixa companyia La Baldufa, i a Manresa s'ha adaptat amb la col·laboració del Teatre Kursaal i la cooperativa L'Arada Creativitat Social.
Una nova manera d'entendre la relació amb el públic
El projecte neix amb una doble voluntat. D'una banda, la Xarxa Transversal aposta per fer un pas endavant en el model de relació entre teatres, companyies i públics, situant la mediació cultural com una eina estructural. De l'altra, La Baldufa obre el seu procés creatiu per establir vincles més directes amb els espectadors i el territori.
Aquesta proposta planteja una manera d'entendre el teatre que no es limita a la programació i exhibició d'espectacles, sinó que incorpora processos compartits amb la ciutadania. En aquest sentit, el Kursaal ja desenvolupa diverses línies de treball educatiu vinculades a la seva programació, i aquesta experiència permet aprofundir en formes més participatives i connectades amb la realitat social.
Treball previ amb joves i estudiants de la ciutat
Una de les parts centrals del projecte és el treball de mediació que s'ha desenvolupat prèviament amb dos col·lectius de Manresa. D'una banda, s'ha treballat amb joves del Casal de Joves La Kampana i del programa Via Fora de Creu Roja, amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys i amb una gran diversitat cultural.
Amb aquest grup s'ha impulsat un procés creatiu basat en les seves pròpies experiències vitals, abordant qüestions com el conflicte, la identitat o els moments de canvi. A través de dinàmiques d'expressió artística, s'ha generat un espai de reflexió i intercanvi que posteriorment es connecta amb els continguts de l'obra, a la qual assistiran.
D'altra banda, el projecte també ha implicat l'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà. Amb aquests estudiants s'ha treballat tant la reflexió sobre la mediació cultural i el paper de les arts com a eina de transformació social, com la seva participació activa en la dinamització de propostes escèniques a l'espai públic.
Les sessions de treball amb l'alumnat es faran el 8 d'abril, mentre que les activitats amb els joves tindran lloc el 9 d'abril, en els dies previs a la representació.
Un dispositiu per generar diàleg a l'espai públic
El projecte inclou també una acció posterior a la funció que vol ampliar l'experiència teatral més enllà de la sala. Després de la representació de dissabte, s'activarà a la plaça Fius i Palà un dispositiu escènic format per un arbre i titelles creats per la companyia en col·laboració amb els teatres participants.
Aquest espai serà dinamitzat conjuntament per L'Arada i l'alumnat del cicle d'Animació Sociocultural, amb l'objectiu de generar diàleg amb el públic i amb la ciutadania en general. La proposta busca trencar amb la idea de l'espectador passiu i reforçar el potencial de les arts escèniques com a eina de reflexió, trobada i conversa col·lectiva.
A més, aquest tipus d'iniciatives permeten arribar a persones que habitualment no accedeixen als equipaments teatrals, ampliant així l'abast social de la cultura.
Una obra que connecta passat i present
Fantasmes de guerra és una proposta escènica que, tot i situar-se en el context de la Guerra Civil, aborda qüestions plenament contemporànies. L'obra reflexiona sobre els conflictes que travessen les persones i les societats, sobre els silencis i els temes difícils de verbalitzar, i sobre els "assumptes pendents" que es transmeten al llarg del temps.
La peça planteja preguntes universals com ara com es construeix el perdó, com es resolen els conflictes -des de discussions quotidianes fins a ferides històriques- o què passa amb allò que queda sense dir. Aquests "fantasmes", entesos tant com a memòria històrica com a experiències personals no resoltes, connecten generacions diverses i ofereixen múltiples lectures.
Entrades i accés a l'espectacle
Les entrades per assistir a la representació de Fantasmes de guerra es poden adquirir a través del web del Kursaal o a les taquilles del teatre, obertes de dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de dimarts a dissabte de 18 a 20 h.
El preu de les entrades és de 10 euros, amb una tarifa reduïda de 8 euros per a les persones que disposin del Carnet Imagina't.
Una aposta per la mediació cultural
Aquest projecte no només planteja una nova manera de viure el teatre, sinó que també obre vies per reforçar el seu paper com a espai de relació, de pensament crític i de construcció de comunitat a través de la cultura.
En aquest sentit, des del Teatre Kursaal hi ha la voluntat de continuar potenciant iniciatives de mediació cultural i aplicar-les en diferents espectacles de la programació de cada temporada. Això implica també posar en valor activitats que ja es duen a terme i reinterpretar-les amb una mirada més centrada en la participació i la connexió amb el territori.