Artés renova la Fira amb nous espais, més oferta i aposta pel benestar animal

Artés es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva Fira amb canvis destacats en la configuració dels espais, una ampliació de l'oferta i noves propostes vinculades al benestar animal, amb l'objectiu de millorar l'experiència dels visitants i reforçar-ne l'atractiu.
Reorganització per guanyar espai i seguretat
La principal novetat d'aquesta edició és el trasllat de la zona d'atraccions al parc del Torrent, un canvi que permet disposar d'un espai més ampli i millorar les condicions de seguretat.
Aquesta modificació ha comportat una reorganització general del recinte firal. Les parades del carrer Barcelona es traslladen al carrer Montserrat, creant una connexió més fluida amb els principals eixos comercials, com el passeig Diagonal i els carrers Balmes i Catalunya.
Pel que fa a l'aparcament, la zona situada fins ara al parc del Torrent es desplaça al descampat adjacent a l'escola bressol, mentre que es mantenen altres espais habituals com el polígon industrial i la zona dels pisos de la Caixa.
Més artesania i consolidació dels espais firals
L'edició d'enguany destaca també pel creixement de l'espai d'artesania, que s'amplia amb més de 50 parades situades entre els carrers Balmes i Diagonal, amb productes alimentaris i de diverses tipologies.
El passeig Diagonal continuarà sent l'eix principal de la fira, amb una quarantena d'expositors centrats sobretot en l'automoció, la maquinària i els complements agrícoles, a més d'un sector multisectorial en expansió.
Benestar animal i noves propostes
Una de les novetats més destacades és la creació de l'espai La trobada més animal, dedicat al món caní i impulsat per entitats locals. Aquesta proposta tindrà lloc dissabte al complex cultural Cal Sitges i inclourà activitats i parades especialitzades.
També creix la fira infantil amb l'espai Quitxalla, al carrer Catalunya, que oferirà una experiència adaptada als més petits amb tractors i cotxes a pedals.
Música i aniversari de la cervesa artesana
La fira de la cervesa artesana, ubicada a la plaça de l'Església, celebra enguany el seu desè aniversari plenament consolidada com un dels pols d'atracció del certamen. La dinamització musical anirà a càrrec de DJ Truck Lola Van, que animarà diferents moments de la jornada amb sessions itinerants.
Cultura i memòria en l'inici de la fira
Tot i que el gruix de l'activitat es concentrarà dissabte i diumenge, la fira arrencarà oficialment divendres 10 d'abril amb un acte inaugural marcat per la presentació del projecte Stolpersteine, en record dels veïns deportats als camps nazis. La jornada també inclourà el lliurament dels premis de poesia Francesc Blancher i la inauguració de l'exposició Versions de clàssics de l'artista local Xavi Pous.
Implicació del comerç i facilitats de mobilitat
El comerç local mantindrà l'obertura durant tot el cap de setmana, reforçant el caràcter participatiu de la fira. Per facilitar els desplaçaments, es mantindrà el trenet firal, que connectarà les principals zones d'aparcament amb el centre del municipi, afavorint així la mobilitat dels visitants en un dels esdeveniments més multitudinaris d'Artés.