Artés dedica la Setmana Fantàstica a Pau Casals amb activitats per a tots els públics

L'Escola Municipal de Música d'Artés celebrarà del 23 al 27 de març una nova edició de la Setmana Fantàstica, que enguany girarà entorn de la figura del violoncel·lista i compositor Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. La iniciativa atura l'activitat lectiva habitual per donar pas a una programació especial amb propostes educatives, artístiques i participatives adreçades a alumnes i al conjunt de la ciutadania.
Una setmana d'activitats al voltant d'un músic universal
La Setmana Fantàstica inclourà activitats per a totes les edats, des de nadons fins a adults, amb tallers, assajos musicals, teatre, dansa i jocs per aprofundir en la vida i l'obra de Pau Casals. Entre les propostes destaca l'espectacle Els Tresors d'en Pau, així com diferents activitats creatives pensades per treballar el llegat del músic des de múltiples disciplines.
El programa també incorpora activitats obertes al públic general, com la conferència Pau Casals: un músic català universal, a càrrec del músic i investigador Albert Fontelles Ramonet, i una Cantada Popular per la Pau, totes dues amb entrada gratuïta a l'auditori de l'escola.
Un espectacle final que integra totes les arts
La setmana culminarà amb un espectacle de cloenda que combinarà música, teatre i dansa per recórrer les etapes vitals més destacades de Pau Casals. L'actuació, que es desplegarà pels espais de Cal Sitges, oferirà una experiència immersiva per apropar al públic la dimensió artística i el compromís pacifista del músic.
Com a preludi de la Setmana Fantàstica, alumnes i famílies ja van visitar el Museu Pau Casals, una activitat que ha servit per contextualitzar el projecte i iniciar el treball pedagògic que es desenvoluparà al llarg dels pròxims dies.