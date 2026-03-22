El CB Artés remunta 21 punts a Alpicat i manté el lideratge a la Supercopa

El CB Artés ha protagonitzat una remuntada espectacular a la pista de l'Alpicat (68-72) que li permet mantenir-se líder de la Supercopa, després d'un partit marcat pels alts i baixos i un final d'infart.
Un inici equilibrat abans del col·lapse
El partit ha començat amb una dinàmica força igualada, amb intercanvi de cistelles i petits avantatges favorables al CB Artés. Els bagencs han mostrat solidesa en els primers minuts i han aconseguit tancar el primer quart amb un lleuger marge favorable (18-21).
Tot i aquest bon inici, el guió del partit ha canviat completament en el segon quart. El CB Artés ha patit un autèntic col·lapse, tant en atac com en defensa, que ha permès a l'Alpicat -cuer de la categoria- agafar una distància inesperada. Els locals han aprofitat la situació per obrir una escletxa que ha arribat fins als 21 punts.
Amb aquesta dinàmica, el duel ha arribat al descans amb un contundent 46-30, en un escenari sorprenent tenint en compte la diferència classificatòria entre tots dos equips.
L'Alpicat domina fins al tram final
A la represa, lluny de reaccionar, el CB Artés ha continuat sense trobar el seu joc. L'Alpicat ha mantingut el control del partit i ha sabut gestionar l'avantatge, consolidant la seva superioritat al marcador.
Així, al final del tercer quart, el resultat era de 60-42, amb tot aparentment decidit a favor dels de Ponent. El líder de la categoria es trobava contra les cordes davant el cuer, en un partit que semblava sentenciat.
Una reacció espectacular en l'últim quart
Però quan tot semblava perdut, el CB Artés ha reaccionat de manera contundent en els últims deu minuts. Els bagencs han fet un gir radical al partit, incrementant la intensitat defensiva i millorant l'efectivitat ofensiva.
Aquesta reacció ha permès anar reduint diferències de manera progressiva fins a entrar de ple en el partit en els minuts finals. Amb confiança i encert, el CB Artés ha completat una remuntada espectacular que ha culminat amb el 68-72 definitiu.
Roqueta i Guitart lideren la victòria
En el capítol individual, han destacat especialment Xavier Roqueta i Carles Guitart. Roqueta ha estat el màxim anotador amb 21 punts, a més de capturar 4 rebots i forçar 7 faltes. Per la seva banda, Guitart ha aportat 14 punts, 5 rebots, 4 assistències i 5 faltes rebudes, essent també clau en la reacció final de l'equip.
Amb aquesta victòria, el CB Artés no només suma un triomf més, sinó que demostra capacitat de reacció i manté el lideratge de la classificació després d'un dels partits més imprevisibles de la temporada.