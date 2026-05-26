26 de maig de 2026

Esports

Àlex Iglesias continuarà al CE Manresa en el retorn a la Segona RFEF

Serà la seva sisena temporada al primer equip en dues etapes

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 14:59

El CE Manresa ha anunciat la continuïtat d'Àlex Iglesias per a la temporada 2026-27, en què el primer equip tornarà a competir a la Segona RFEF. El futbolista seguirà vinculat al club bagenc després de l'execució de l'any opcional que figurava al seu contracte.

Un jugador polivalent i amb passat d'ascens

Iglesias és un jugador capaç d'ocupar diverses posicions al mig del camp i també actuar com a lateral. La propera serà la seva sisena temporada al primer equip manresà, repartida en dues etapes diferents.

Format al futbol base del CE Manresa, el jugador va formar part de l'equip que va aconseguir l'anterior ascens a la Segona RFEF i també de la destacada temporada de debut a la categoria.

Retorn després de l'etapa a Terrassa i Sant Andreu

Després de quatre temporades al club, Iglesias va iniciar una nova etapa esportiva al Terrassa i posteriorment al Sant Andreu. La temporada passada va tornar al conjunt manresà, amb qui tenia signat un contracte d'un any més un d'opcional que ara s'ha activat.

