Les Piscines Municipals de Manresa celebraran el volum 50 d'Estils Dance al Wow

Les Piscines Municipals de Manresa celebraran el proper 30 de maig una edició especial d'Estils Dance per commemorar el volum 50 d'aquesta activitat pròpia, creada pel mateix equip del centre l'any 2014 i consolidada amb el pas del temps com una de les propostes més participatives entre les persones abonades.
L'activitat va néixer amb la voluntat d'oferir una proposta de ball accessible i oberta a tots els públics, basada en coreografies senzilles i dinàmiques que permeten fer exercici físic mentre es gaudeix de la música. Amb el temps, Estils Dance s'ha convertit en una cita habitual per a moltes persones usuàries de les instal·lacions.
El programa està adreçat a persones a partir de 16 anys i no té límit d'edat. La proposta musical és variada i es treballa tenint en compte les emocions i la resposta del grup, amb l'objectiu de crear un espai de connexió i benestar a través del moviment i el ball.
Una celebració oberta a la ciutadania
Per commemorar aquesta fita, les Piscines Municipals han organitzat un esdeveniment especial que tindrà lloc dissabte 30 de maig, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d'11 de la nit, al Wow Club de Manresa. La celebració serà oberta a tota la ciutadania i combinarà diferents activitats vinculades al ball i la música.
La programació inclourà un taller de bachata conduït per Manu i Lorena, la presentació oficial del volum 50 d'Estils Dance i una sessió musical amb DJ Luis de Frutos, que serà l'encarregat d'animar la part final de la jornada.
Entrades gratuïtes per a abonats
Les entrades per participar en aquesta edició especial són gratuïtes per a les persones abonades a les Piscines Municipals, mentre que per a les persones no abonades tenen un preu de 5 euros. Les invitacions es poden recollir a la recepció de les instal·lacions des del passat 4 de maig i fins a exhaurir existències.
Amb aquesta celebració, les Piscines Municipals posen en valor una activitat pròpia que, més d'una dècada després de la seva creació, continua creixent i generant comunitat al voltant de l'activitat física, la música i el lleure compartit.