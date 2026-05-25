Marc Pubill i Joan Garcia, del planter del CE Manresa, aniran al Mundial amb Espanya

El CE Manresa tindrà una doble representació formativa al Mundial 2026. Els futbolistes Marc Pubill i Joan Garcia, formats a la base del club manresà, han estat convocats per la selecció espanyola absoluta per disputar la Copa del Món que aquest estiu es jugarà als Estats Units d'Amèrica, Mèxic i el Canadà.
La convocatòria feta pública aquest dilluns pel seleccionador Luis de la Fuente inclou els dos jugadors entre els 26 escollits per afrontar una competició en què Espanya parteix com una de les seleccions favorites. Joan Garcia hi serà com un dels tres porters convocats, juntament amb Unai Simón i David Raya, mentre que Marc Pubill ocuparà una de les places defensives.
La presència dels dos futbolistes suposa un nou motiu d'orgull per al futbol formatiu manresà. Joan Garcia, actual porter del FC Barcelona, ha viscut una temporada de consolidació definitiva a l'elit i ha acabat entrant a la primera gran convocatòria internacional amb la selecció absoluta.
Per la seva banda, Marc Pubill, lateral de l'Atlètic de Madrid, s'ha convertit en una de les novetats de la llista després del seu bon rendiment aquesta temporada. Luis de la Fuente va defensar públicament la seva inclusió assegurant que "és conegut per tothom el seu rendiment".
La convocatòria espanyola també destaca per l'absència de jugadors del Reial Madrid i per la forta presència de futbolistes vinculats al FC Barcelona. Espanya debutarà al Mundial el pròxim 15 de juny contra Cap Verd.