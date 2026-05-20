El Covisa Manresa lliga continuïtat i talent de la casa per al nou projecte de Santaella

El Covisa Manresa continua configurant la plantilla per a la temporada 2026-27 amb l'anunci de les renovacions de Carles Ambròs, Aaron Riera i Marc Cella, així com la continuïtat d'Oriol Jo Uri. El club aposta així per combinar experiència i talent de la casa en un projecte que també estrenarà nou entrenador amb l'arribada de Xavi Santaella a la banqueta del primer equip.
Continuïtat per a tres jugadors consolidats
Carles Ambròs continuarà una temporada més al Covisa Manresa. El jugador, de 26 anys, afrontarà la seva setena campanya al primer equip i es mantindrà com una de les peces importants del conjunt manresà.
El club ha destacat la seva trajectòria i el pes que ha tingut dins de l'equip durant les darreres temporades, consolidant-se com un dels referents del vestidor.
També seguirà al projecte Aaron Riera. El jugador, de 27 anys, disputarà la seva sisena temporada al primer equip després de confirmar-se la seva renovació.
Marc Cella ha estat el darrer en renovar. El porter de 23 anys complirà la seva quarta temporada amb l'equip. Va debutar amb el sènior la temporada 22/23.
La continuïtat d'Uri al primer equip
El club també ha anunciat la continuïtat d'Oriol Jo Uri, jugador manresà de 22 anys format íntegrament al planter del Covisa Manresa des de categoria benjamí.
Uri va debutar amb el sènior durant la temporada 2023-24 i el passat mes de febrer havia tornat al club després d'una etapa lluny del Bages. Aquesta incorporació tindrà continuïtat durant la temporada 2026-27.
Una plantilla en construcció
Aquests anuncis se sumen als moviments confirmats anteriorment pel club, com el retorn d'Àlex Terraga Terri i la renovació d'Asis.
Tot plegat formarà part del nou projecte esportiu liderat per Xavi Santaella, exjugador de l'entitat i tècnic vinculat durant molts anys a la base del club, que assumirà el repte d'entrenar el primer equip la pròxima temporada.