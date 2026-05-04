Xavi Santaella dirigirà el Covisa Manresa la temporada 2026-27

El Covisa Manresa ja té nou entrenador per al primer equip de cara a la temporada 2026-27. Xavi Santaella assumirà el càrrec en substitució de Jairo Molero, que no continuarà després d'haver aconseguit la permanència de l'equip a Segona Divisió B. El club aposta així per una figura de la casa per liderar el projecte esportiu.
Un relleu continuista amb segell propi
Santaella, molt vinculat a l'entitat manresana, fa el salt al primer equip després d'una trajectòria destacada tant com a jugador com a tècnic dins del club. Durant vuit temporades va formar part de la plantilla del primer equip, fins que la campanya 2024-25 va deixar la pràctica del futbol sala per iniciar una nova etapa a la banqueta.
El nou entrenador arriba al càrrec amb el repte de consolidar l'equip a la categoria de bronze del futbol sala estatal, després d'una temporada exigent en què s'ha aconseguit l'objectiu de la permanència.
Una trajectòria consolidada a la base
Pel que fa al seu recorregut com a entrenador, Santaella ha desenvolupat tota la seva carrera a les categories inferiors del club, amb experiència en diferents equips de formació. La temporada 2024-25 ha dirigit el juvenil nacional de Divisió d'Honor, i anteriorment també ha passat per equips cadets i infantils.
Entre els èxits destacats del seu currículum hi figura el títol de lliga aconseguit amb l'infantil de Divisió d'Honor la temporada 2020-21, així com un ascens amb el juvenil B a Primera Divisió. Aquesta trajectòria evidencia el seu coneixement del planter i del model esportiu de l'entitat.
Aposta per la continuïtat i el talent intern
Amb aquesta designació, el Covisa Manresa reforça la seva aposta per la continuïtat i la promoció de talent intern, situant al capdavant del primer equip un tècnic que coneix profundament el club i la seva estructura.
El relleu a la banqueta obre una nova etapa per al conjunt manresà, que buscarà seguir creixent a Segona Divisió B amb un projecte que combina experiència i identitat pròpia.