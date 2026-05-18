Manresa serà seu d'un partit de beisbol sub-12 entre la Catalunya Central i l'Aràbia Saudita

Manresa viurà el pròxim dissabte 23 de maig una cita inèdita amb el beisbol formatiu internacional. El Camp de Beisbol de Manresa acollirà a partir de 2/4 de 7 de la tarda un partit sub-12 entre una selecció de la Catalunya Central i la selecció de l'Aràbia Saudita, en el que serà el primer enfrontament d'aquestes característiques a la ciutat.
El combinat català estarà format per jugadors i tècnics de Manresa, Sabadell i Bellaterra i s'enfrontarà a l'equip saudita en el marc de la gira internacional que la federació asiàtica està fent aquests dies per preparar la seva participació a les Little League World Series.
Un esdeveniment històric per al beisbol local
La visita de la selecció saudita converteix Manresa en l'escenari d'un esdeveniment històric per al beisbol de la ciutat i de la Catalunya Central, ja que és la primera vegada que la capital del Bages rep una selecció nacional procedent del continent asiàtic.
L'encontre oferirà als joves jugadors locals l'oportunitat de competir contra un combinat internacional i situarà durant unes hores Manresa en el focus del beisbol base.
Preparació per a les Little League World Series
El partit forma part de la preparació de l'Aràbia Saudita per a les Little League World Series, considerades el programa esportiu juvenil més gran del món en les disciplines de beisbol i softbol. La Little League, fundada als Estats Units d'Amèrica l'any 1939, té presència en més de 80 països i promou valors com el treball en equip, el joc net, la disciplina i la convivència a través de l'esport.
Entrada lliure i crida al públic
Des de l'organització s'ha fet una crida a la ciutadania i als aficionats a l'esport perquè assisteixin al partit i donin suport als joves esportistes en una jornada que combinarà competició esportiva i intercanvi cultural.
L'accés a l'esdeveniment serà gratuït.