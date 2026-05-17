Póquer de derrotes bagenques en el comiat de Primera Catalana

Els equips bagencs de Primera Catalana han finalitzat una temporada molt discreta amb un ple de derrotes en els desplaçaments que han hagut de fer aquesta darrera jornada. Cap d'ells, però, no es jugava res a la classificació general: Pirinaica i Gimnàstic Manresa fa setmanes que es mouen en terra de ningú, el Joanenc va aconseguir la salvació matemàtica la jornada passada, precisament en el moment que el Cardona va certificar el seu descens a Segona Catalana.
Classificació final ja coneguda
Els dos equips manresans de la categoria, la Pirinaica i el Gimnàstic Manresa, han perdut respectivament a Igualada, 2-0, i a Alpicat, 3-1, i han tancat la temporada en setena i vuitena posició. Joanenc i Cardona també han perdut, al camp del Castellar, 3-1, i a Ripollet, 3-2, i han marcat la línia del descens amb pitjor sort per als de la vila salina, en dotzena i tretzena posició.
Tres places bagenques per a la 2026-27 a l'espera del Sallent
Així, per a la temporada 2026-27, la Primera Catalana tindrà com a equips del Bages la Pirinaica, el Gimnàstic Manresa i el Joanenc, amb el possible ascens del Sallent, que disputarà el play-off d'ascens de Segona Catalana a partir del proper cap de setmana.