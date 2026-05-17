17 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Póquer de derrotes bagenques en el comiat de Primera Catalana

Cap dels quatre equips no es jugava res en els seus desplaçaments

  • La Pirinaica ha perdut al camp de l'Igualada -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de maig de 2026 a les 20:26

Els equips bagencs de Primera Catalana han finalitzat una temporada molt discreta amb un ple de derrotes en els desplaçaments que han hagut de fer aquesta darrera jornada. Cap d'ells, però, no es jugava res a la classificació general: Pirinaica i Gimnàstic Manresa fa setmanes que es mouen en terra de ningú, el Joanenc va aconseguir la salvació matemàtica la jornada passada, precisament en el moment que el Cardona va certificar el seu descens a Segona Catalana.

Classificació final ja coneguda

Els dos equips manresans de la categoria, la Pirinaica i el Gimnàstic Manresa, han perdut respectivament a Igualada, 2-0, i a Alpicat, 3-1, i han tancat la temporada en setena i vuitena posició. Joanenc i Cardona també han perdut, al camp del Castellar, 3-1, i a Ripollet, 3-2, i han marcat la línia del descens amb pitjor sort per als de la vila salina, en dotzena i tretzena posició.

Tres places bagenques per a la 2026-27 a l'espera del Sallent

Així, per a la temporada 2026-27, la Primera Catalana tindrà com a equips del Bages la Pirinaica, el Gimnàstic Manresa i el Joanenc, amb el possible ascens del Sallent, que disputarà el play-off d'ascens de Segona Catalana a partir del proper cap de setmana.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar