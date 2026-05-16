El Baxi Manresa s'imposa al Casademont Saragossa i té Europa més a prop (101-83)

La victòria del Baxi Manresa contra el Casademont Saragossa, 101-83, significa la cinquena en els darrers set partits. Després d'una primera part amb un tímid domini bagenc, la segona ha marcat diferència entre els dos equips. El primer gran parcial a favor dels de Diego Ocampo ha estat respost pels aragonesos. El segon, no. Els bagencs han arribat al tram final del partit sense patiment. Amb aquest marcador, el Baxi Manresa assegura gairebé l'onzena posició final.
Ferran Bassas, Retin Obasohan, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Pierre Oriola han estat els cinc escollits per Diego Ocampo per començar el partit. Marco Spissu, Justin Wright-Foreman, Santi Yusta, Devin Robinson i Bojan Dubljevic, els de Joan Plaza. Una afortunada acció d'Oriola ha significat els primers punts de partit. El tram inicial ha estat un tempteig (7-7, minut 4). El Baxi Manresa ha aconseguit una primera renda de quatre punts en un parell d'ocasions. El Casademont Saragossa s'hi jugava molt. Gabriel Olaseni i Tray Bell-Haynes lluïen la seva qualitat per equilibrar el partit. Un triple de Bassas ha estat clau per donar als bagencs un petit avantatge al final dels primers deu minuts (23-21).
El segon quart ha començat com ha acabat el primer. Amb un triple del Baxi Manresa. Aquest cop, obra de David Duke. Els marges seguien sent estrets i no hi havia cap equip que fos dominador ni del joc ni del ritme. Però sempre amb els d'Ocampo un pèl per davant (37-35, minut 16). Louis Olinde era dels jugadors més inspirats del seu equip. L'alemany ha anotat set punts en només sis minuts de joc. A l'altra banda Devin Robinson recordava vells temps i feia tremolar el cèrcol del Baxi Manresa en dues accions plenes de força. Poc després, cometia la seva tercera personal. Les mateixes que duia Santi Yusta. Tot plegat, perquè els bagencs arribessin a la mitja part amb cinc punts al seu favor (46-41).
El Baxi Manresa ha anat per feina a la segona part. Un parcial de 9-2 culminat per Reyes posava la diferència per sobre els deu punts (54-43, minut 22). La renda local creixia punt a punts. Plaza no ha intervingut fins que s'ha vist catorze punts enrere. Els aragonesos no han aprofitat gens el seu temps mort. Només servir de bada han perdut la pilota. El Baxi Manresa vivia els seus millors moments. Sobretot en defensa. L'atac bagenc també era més fluid. Agustín Ubal posava els vint de distància entre els dos equips (66-46, minut 27). Però quan pitjor ho tenia el Casademont Saragossa ha arribat la seva reacció. Un parcial de 0-12 obria de nou el partit. Eli Brooks i Olinde han trencat el parcial. El Baxi Manresa afrontava els darrers deu minuts amb tretze punts al seu favor (71-58).
El retorn a la bona defensa i l'encert en atac de Bassas i Reyes tornaven la diferència gairebé a nivells màxims. Plaza no ha esperat més conscient que se li esgotaven les possibilitats d'una victòria que el seu equip necessita molt. Aquest cop no hi ha hagut un parcial com en el quart anterior i el Baxi Manresa ha pogut afrontar al tram final del partit amb força tranquil·litat. Obasohan, discret fins aquell moment, ha acabat el partit aportant espectacle a la nit. 101-83 per sumar la catorzena victòria de la temporada i posar Europa una mica més a prop.
Incidències: Jordi Aliaga, Jorge Martínez Fernández i David Sánchez Benito han arbitrat el partit. Han eliminat Pierre Oriola i Devin Robinson. Abans de començar el partit, el Centre d'Esports Manresa ha rebut un homenatge amb motiu del seu títol de Tercera Federació.