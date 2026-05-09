Comiat amb victòria sota la pluja (2-0)

El CE Manresa ha aixecat la copa de campió de Tercera RFEF després de la victòria, 2-0, contra el San Cristóbal que ha tancat la temporada. La pluja, que ha estat persistent durant tota la tarda de dissabte, no ha evitat que els manresans hagin segellat un ascens, que tenien assegurat des de fa dues jornades, amb un triomf a mode de cirereta del pastís.
Ni els homes de Sergi Trullàs ni els de Ca n'Anglada no es jugaven res a la taula. Els de Terrassa s'havien assegurat la permanència una setmana abans. Per això han pogut avançar el partit -i de passada les vacances- a l'espera que aquest diumenge juguin en horari unificat els que no tenen assegurada la seva posició.
Victòria còmoda
Pel que fa al partit, el CE Manresa ha estat clar dominador del joc i de les oportunitats. Al minut 28, Roger Munells ha avançat els manresans després que, pocs minuts abans Ayoub no aprofités una clara ocasió. El segon gol ha arribat a la recta final del partit. Joel establia el resultat definitiu al minut 85.
D'aquesta manera, el CE Manresa guanya la lliga amb, com a mínim, tres punts d'avantatge respecte del segon classificat, depenent del final de la jornada de diumenge. Una copa més a les vitrines del CE Manresa i la Rifa dels 120 anys que ha tingut guanyadors al descans.