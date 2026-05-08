El Baxi Manresa vol la salvació ja i també acostar-se a Europa

El Baxi Manresa té aquest cap de setmana la primera oportunitat per certificar la permanència de forma matemàtica en el seu partit a la pista del Morabanc Andorra (diumenge, 12.30h. DAZN). En cas de victòria, els bagencs tindrien cinc victòries de marge sobre els pirinencs i la salvació seria un fet. Tot i això, l'ambició del Baxi Manresa no passa per una simple permanència sinó que l'objectiu és competir fins al darrer segon i obtenir la millor classificació possible tal com va expressar Diego Ocampo en la roda de premsa posterior al duel contra el València Bàsquet.
Eli Brooks continuarà sent baixa. A la mala notícia d'una lesió que sembla encarar la recta final s'hi ha afegit una bona nova. El nord-americà ha marxat uns dies al seu país amb motiu del naixement del seu fill. La tornada de Brooks es preveu per al proper dilluns. Louis Olinde i Agustín Ubal són dubte de cara a diumenge. L'alemany encara arrossega seqüeles del cop al cap que es va fer amb la selecció alemanya i pateix alts i baixos. És dubte de cara a diumenge tot i que viatjarà amb l'equip. I l'uruguaià pateix dolor als bessons i també s'haurà de fer proves.
Tot i la diferència a la classificació entre els dos equips, Diego Ocampo no creu que el Baxi Manresa es jugui menys coses que el seu rival. "Primer de tot, el respecte cap a nosaltres mateixos. Volem ser fidels i anar al màxim" explica el tècnic del Baxi Manresa que creu que al seu equip encara li queden coses per fer fins a final de temporada. L'objectiu d'obtenir un any més una plaça per ser Europa la temporada vinent és ben viu. Ocampo no hi renuncia de cap de les maneres.
Els rumors i comentaris sobre fitxatges que han generat jugadors com Retin Obasohan i Álex Reyes no semblen preocupar massa Ocampo. "No es pot controlar el què passa fora de la pista. Els rumors son normals i potser millor que n'hi hagin. Si no parlen de tu malament. No s'han d'evitar. S'han de gestionar i portar-ho amb naturalitat. Però quan entrenem, entrenem, i hem d'estar concentrats", valora l'entrenador del club bagenc.
El Morabanc Andorra va guanyar una vida extra el cap de setmana passat a San Cristóbal de la Laguna amb una sorprenent i agònica victòria contra la Laguna Tenerife (89-90). Kyle Kuric va ser l'artífex d'un triomf del tot necessari per als andorrans en una jornada en què també van vèncer dos dels seus principals rivals en la lluita per evitar el descens. L'equip que ara dirigeix Zan Tabak és a una victòria de San Pablo Burgos i Dreamland Gran Canaria.
A Andorra son molt conscients de la importància del partit i l'afició s'ha mobilitzat. L'ambient serà el de les grans ocasions i amb una entrada excel·lent. Des de principis de setmana que ja queden poques entrades a la venda.
Zan Tabak, tècnic dels andorrans, no vol mirar enrere i només pensa en el partit d'aquesta setmana. "En l'esport professional només existeix l'avui", afirma. Per afrontar el duel contra el Baxi Manresa demana "duresa" als seus jugadors. I afegeix que "per sumar victòries seguides hem de ser sòlids al darrere".
Luis Miguel Castillo, Alfonso Olivares i Alberto Baena són els àrbitres designats.