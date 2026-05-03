Diego Ocampo: «Hem fet un partit molt complert»

Diego Ocampo estava realment satisfet de l'aportació de tots els seus jugadors en la victòria del Baxi Manresa contra el València Bàsquet. Ha destacat l'esforç de tota la seva plantilla ja que això els ha permès tornar al partit "moltes vegades". La clau ha estat la bona defensa al tram final. Especialment, "la penúltima jugada. Ha estat excel·lent i aquest és el camí a seguir". Defensa apart, el valor que ha guiat el conjunt bagenc a la victòria ha estat "creure que podem competir". 

Si fa una setmana, després de la derrota contra el San Pablo Burgos, les sensacions eren molt dolentes ara son molt diferents. Aquest canvi tan radical s'ha treballat durant la setmana amb un gran treball mental que ha permès refrescar la ment dels jugadors.

La dotzena victòria de la temporada implica gairebé la salvació del Baxi Manresa. En cap cas, implica l'inici de les vacances de Diego Ocampo i els seus jugadors. "En aquest tram final, hem de ser fidels a nosaltres mateixos i buscar el màxim rendiment. També hi ha coses en joc com la classificació per a les competicions europees", ha valorat Ocampo que a preguntes concretes sobre jugadors ha preferit parlar a nivell col·lectiu si bé ha elogiat el partit que han fet avui jugadors com Dani Pérez, Retin Obasohan i Gustav Knudsen.

Pedro Martínez qualifica d'horrorós el darrer minut del seu equip

Per part del València Bàsquet, Pedro Martínez ha quedat molt content del joc ofensiu del seu equip i molt descontent del rendiment en defensa. Un dels punts que més ha criticat el tècnic ha estat la defensa en l'u contra u. També ha emfatitzat en un darrer minut que ha estat "horrorós".