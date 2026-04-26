El Baxi Manresa no s'uneix a la rua de la Marea Vermella (94-101)

La permanència del Baxi Manresa haurà d'esperar. Després de jugar uns primers divuit minuts de partit força bons contra el San Pablo Burgos, la situació s'ha començat a torçar al tram final de la primera meitat. Del 37-27 s'ha passat un 49-47 que ha estat un avís del què passaria a la segona part. Ja al tercer quart Ethan Happ i Raulzinho Neto han dominat el partit al seu gust i han obert una escletxa que els bagencs no han pogut eixugar. La permanència a la Lliga Endesa encara no és una realitat, si bé l'equip manresà manté els quatre triomfs de marge després de la derrota del Morabanc Andorra. La rua que ha organitzat l'afició del Baxi Manresa no ha tingut premi.
Ferran Bassas, David Duke Jr., Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Max Heidegger, Leo Meindl, Gonzalo Corbalán, Jermaine Samuels i Luke Fischer, el del San Pablo Burgos. Els primers compassos de partit han estat força animats. No només per la xaranga present al Nou Congost sinó per l'encert dels dos equips de cara a cistella (10-8, minut 3). Kao i Corbalán eren els màxims exponents dels seus equips amb sis punts cadascú. També ha animat l'ambient el retorn de Retin Obasohan després d'unes setmanes lesionat. Els dos equips seguien intercanviant cops. El Baxi Manresa ha estat el primer en protagonitzar un cop seriós. Un parcial de 8-0 donava una primera renda significativa. En bona part per l'actitud defensiva dels jugadors locals. Especialment, d'un Duke cada dia més assentat a l'equip. Els burgalesos han reaccionat tímidament per tancar el primer quart cinc puts per sota (28-23).
El domini del Baxi Manresa continuava amb una distància que oscil·lava entre els set i els nou punts. Marcis Steinbergs ha sumat el seu primer triple per posar per primer cop els deu punts de diferència entre els dos equips (37-27, minut 15). Aquesta renda s'ha repetit dues vegades més durant els segons deu minuts. Els bagencs han estat incapaços de mantenir-la. Poc a poc, el San Pablo Burgos s'ha acostat al marcador amb un parcial de 5-13. Reyes hagués pogut ampliar l'avantatge del Baxi Manresa però un triple ben seleccionat no ha trobat l'encert (49-47).
Bassas i Reyes han contrarestat les aportacions de Happ, Corbalán i Neto fins que la dinàmica ha canviat gràcies al base brasiler. Tant que molts minuts després han aconseguit capgirar el marcador amb un 2+1 del mateix Neto (60-61, minut 24). El més preocupant en aquest tram no era el marcador sinó el canvi de tendència que es vivia damunt el parquet. El San Pablo Burgos era capaç d'anotar amb facilitat i, a més, forçava tirs addicionals. Poc a poc, els de Porfirio Fisac han obert forat al que també ha contribuït una tècnica assenyalada a Diego Ocampo. La màxima renda dels visitants ha arribat als deu punts coincidint amb el final del tercer període (72-82, minut 30).
El joc s'ha endurit per part del San Pablo Burgos. Dues dures personals de l'equip castellà han estat considerades com a falta simple quan des del cantó bagenc es demanava un càstig més gran. El triomf del Baxi Manresa començava a passar per una reacció heroica que les errades des del punt de personal feien més complicada. Tot i aquestes males dades, els manresans anaven descomptant punt a punt el seu desavantatge (85-89, minut 37). El San Pablo Burgos ha tingut l'habilitat de forçar personals que li donaven un aire que necessitaven. En poques jugades, el Baxi Manresa ha vist com tornava a perdre per deu punts (87-97, minut 38). La manca de concentració en defensa hi ha fet la resta fins al 94-101 final.
Incidències: Óscar Perez, Rafael Serrano i Vicente Martínez han dirigit el partit. Sense eliminats.