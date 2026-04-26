Diego Ocampo: «Estic molt enfadat, però amb mi mateix»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha mostrat la seva autocrítica amb ell mateix després de la derrota del seu equip contra el San Pablo Burgos. No ha mostrat una sensació d'abatiment o de soledat que va mostrar setmanes enrere, però sí una certa tristesa que ha responsabilitat en la seva persona.
Ocampo ha analitzat el partit diferenciant els primers quinze minuts de la resta de duel. Al tram inicial, el tècnic del Baxi Manresa ha quedat molt satisfet pel ritme que han mostrat els seus jugadors. Això els ha permès obtenir una renda de set punts. A partir d'aquests instants, el San Pablo Burgos ha canviat el ritme de partit. Per a Ocampo hi ha hagut tres claus que ho expliquen: la manca de control en l'u contra u, la manca de control en el rebot i la manca d'encert en el llançament de tres davant l'equip que en concedeix més als seus rivals.
Bona part d'aquestes mancances s'expliquen per "la concentració. Ens ha fallat. I la gana també. Això ho hem de treballar fins el darrer segon". En cap cas, Ocampo ha volgut retreure res als jugadors de portes en fora. Aquest és un tema que s'ha de treballar internament. "Durant la setmana, l'equip ha de ser un búnquer", ha comentat l'entrenador del Baxi Manresa.
Un dels punts que més han disgustat Ocampo ha estat no estar a l'alçada d'uns aficionats que han organitzat una rua per donar suport a l'equip. Ocampo creu que Manresa és un lloc especial i que té molt mèrit la situació que viu el bàsquet en una ciutat petita que no és capital de província. I ha recordat la seva primera etapa quan tres dies després de la seva arribada havia d'afrontar un play-off, "L'afició ens va impulsar", ha reblat.
Porfirio Fisac qualifica la victòria d'importantíssima
A la banda visitant, Porfirio Fisac s'ha mostrat feliç i relaxat a la vegada. L'entrenador del San Pablo Burgos ha felicitat els jugadors per haver aconseguir una victòria "molt important tal com està la classificació". Tècnicament, ha explicat que el Baxi Manresa ha dominat més la primera part però al final del segon quart hem dominat més. A la segona part, a la part final hem aconseguit cistelles importants".