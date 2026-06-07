Fonollosa homenatja el Club Esportiu Fonollosa pels èxits d'una temporada històrica

L'Ajuntament de Fonollosa va oferir dissabte una recepció institucional als equips del Club Esportiu Fonollosa per reconèixer els èxits esportius assolits aquesta temporada, en el marc de la rua de celebració que va recórrer diversos carrers del municipi.
L'acte, celebrat a la sala de plens, va reunir l'alcalde, la regidora d'Esports i diversos membres de l'equip de govern, així com jugadors, entrenadors, directius, familiars i seguidors del club. La recepció va servir per posar en valor una temporada especialment destacada per a l'entitat, marcada per l'ascens del primer equip a Divisió d'Honor, el títol de lliga i ascens del filial a Primera i la tercera posició aconseguida per l'equip femení.
Reconeixement a la trajectòria del club
Durant el seu parlament, l'alcalde Eloi Hernàndez va destacar la trajectòria del Club Esportiu Fonollosa des de la seva fundació l'any 2016 i va remarcar que, en menys d'una dècada, l'entitat s'ha consolidat entre els equips més destacats de Catalunya.
El batlle va atribuir els resultats esportius "a moltes hores d'esforç, compromís i treball col·lectiu" i va posar en valor tant el paper dels jugadors i jugadores del municipi com el de les persones arribades d'altres poblacions que "han acabat fent de Fonollosa casa seva i formen part de la nostra comunitat".
També va reconèixer les limitacions de les actuals instal·lacions esportives, concebudes "en una altra realitat esportiva", i va reafirmar el compromís del consistori per continuar treballant conjuntament amb el club per adaptar els equipaments a les noves necessitats.
Signatura al Llibre d'Honor i celebració popular
En el transcurs de la recepció, l'Ajuntament va lliurar un obsequi commemoratiu als jugadors i jugadores presents com a mostra de reconeixement pels èxits aconseguits durant la temporada.
Per la seva banda, representants del Club Esportiu Fonollosa van signar el Llibre d'Honor de l'Ajuntament i van entregar un detall institucional al consistori en agraïment pel suport rebut.
Un cop acabat l'acte institucional, els equips van sortir al balcó de l'Ajuntament, presidit per una gran pancarta amb el lema Enhorabona campions!, i van rebre l'escalf dels nombrosos veïns i veïnes que omplien el carrer per sumar-se a la celebració.
Rua pels carrers i sopar de germanor
La recepció institucional es va integrar dins la rua festiva organitzada pel municipi, que va permetre als equips compartir els èxits amb la ciutadania.
La jornada es va completar amb un brindis popular a la plaça de l'1 d'Octubre i amb el tradicional sopar de final de temporada celebrat a la Fàbrica, en un ambient festiu i de germanor entre membres del club, familiars, seguidors i veïns del municipi.